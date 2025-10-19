Trump loda Meloni dopo il discorso contro la "cultura Woke"per il Columbus Day: "Una mossa brillante"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Che si rispettino la storia e le tradizioni che accomunano Italia e Stati Uniti: è questo il succo del messaggio inviato da Giorgia Meloni in occasione del 50esimo anniversario della Niaf, la fondazione nazionale Italia America. Celebrando il ritorno del Columbus Day, la premier si scaglia contro la “cultura Woke” che tenta di dividere i due Paesi. Il discorso le vale le lodi sui social di Donald Trump.

Il discorso di Meloni contro la “cultura woke”

Al galà per i primi 50 anni della Niaf, la fondazione nazionale Italia America, c’era anche Giorgia Meloni, seppur virtualmente.

La premier ha omaggiato i membri dell’associazione con un lungo video messaggio.

Giorgia Meloni alla Casa Bianca

“Gli Stati Uniti e l’Italia non sono solo alleati. – ha affermato la Presidente – Siamo i due pilastri del mondo libero”.

Sottolineando che “una parte significativa del Pil italiano è proprio lì a Washington”, Meloni ha ricordato gli immigrati italiani in Usa.

“I vostri antenati non sono semplicemente arrivati in America. Hanno contribuito a costruire e plasmare l’America di oggi e questa tradizione di eccellenza continua brillantemente”.

Alle premier fa eco Sergio Mattarella, per voce dell’ambasciatore italiano a Washington, Marco Peronaci.

“I cittadini americani di origine italiana contribuiscono a fare grande questo Paese, con ingegno, umanità e laboriosità”: sono le parole del Presidente della Repubblica.

Le polemiche sul Columbus Day

Nel corso del suo discorso, Giorgia Meloni dedica lunghi minuti al Columbus Day, celebrazione quest’anno reinserita in calendario da Trump.

Il giorno dedicato alla scoperta dell’America è stato, negli ultimi anni, criticato come possibile celebrazione del colonialismo.

Meloni parla di forze che cercano “di ridefinire la nostra storia e di distruggere le nostre tradizioni condivise. La chiamano cultura woke”.

Cancellare il Columbus Day, è per la premier, “un tentativo di cancellare la storia fondamentale degli italoamericani e di negare il loro posto speciale nell’arazzo di questa nazione”.

Trump loda la premier italiana

Il discorso sul Columbus Day ha fatto guadagnare un ennesimo apprezzamento da parte di Donald Trump alla premier italiana.

Poco dopo il discorso di Meloni alla Niaf, il Presidente Usa ha pubblicamente lodato la collega sui social.

Ha ripostato un montaggio video dedicato a Meloni e condiviso il pensiero di un’utente dichiaratamente MAGA.

“Giorgia Meloni sfida l’Ue e cerca di ottenere un accordo commerciale diretto con Trump” si legge.

Il messaggio si conclude con un: “Ben fatto Meloni. È una mossa brillante”.