Trump-Meloni, nuova polemica: botta e risposta sull'intesa Usa-Russia sul gasolio, "Un altro grande accordo"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Donald Trump ha raggiunto un accordo con Vladimir Putin sul diesel russo, ma l’intesa è stata criticata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per la premier si tratta di una scelta rischiosa, ma la Casa Bianca difende l’operato del leader americano.

Le critiche di Giorgia Meloni a Trump

Donald Trump e Vladimir Putin hanno raggiunto un accordo secondo cui la Russia fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, altre 500.000 tonnellate nel mese di novembre e 1.000.000 di tonnellate subito dopo.

Giorgia Meloni, alle Camere, ha criticato quella che ha definito una “scelta molto rischiosa” perché “rischia di legittimare lo zar“.

ANSA

“Chiaramente tutti comprendiamo, e condividiamo, l’esigenza di contenere i prezzi dell’energia che pesano su famiglie e imprese, anche in Italia. Ma dobbiamo essere consapevoli – ha spiegato – che l’impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Dunque, il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari”.

“Una legittimazione per Mosca – ha aggiunto – mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria: sono elementi che non possiamo ignorare, e che contraddicono quanto fin ora fatto dagli Stati occidentali, Stati Uniti compresi, per spingere Putin a sedersi al tavolo delle trattative”.

La replica della Casa Bianca

Interpellata da Repubblica, la Casa Bianca ha deciso di rispondere alle critiche di Giorgia Meloni, attraverso il suo portavoce Taylor Rogers.

“Il Presidente Trump ha negoziato con successo un altro grande accordo per fornire al mercato globale enormi quantità di diesel e abbassare i prezzi”, hanno fatto sapere.

“Abbassare i prezzi per i grandi agricoltori, camionisti e famiglie americane rimane una priorità assoluta, mentre il Presidente esorta contemporaneamente entrambe le parti del conflitto Russia-Ucraina a fermare gli attacchi contro le raffinerie, che stanno aumentando i costi e danneggiando i consumatori americani”, hanno chiarito.

Cosa ha detto Trump sull’accordo con Putin

Il portavoce ha poi richiamato l’attenzione sulle risposte che Trump stesso ha dato ai suoi compagni di partito repubblicani, scettici sull’accordo.

Il tycoon aveva evidenziato che gli Stati Uniti producono molto petrolio.

“Potremmo imporre delle limitazioni, ma il resto del mondo ne sarebbe molto influenzato. E potremmo imporre anche una restrizione – aveva spiegato – un tetto massimo al diesel, tenendolo tutto per noi. Questo avrebbe un impatto molto grande”.

Sull’intesa con Putin aveva quindi affermato che “non è davvero un accordo con me. È un accordo per il resto del mondo“.

Secondo Trump “qualsiasi cosa possa aiutare i nostri agricoltori e i nostri allevatori mi piace. E penso questo: Zelenski deve concentrarsi sul fare un accordo, non parlarne”.

La Casa Bianca quindi difende l’accordo sul diesel e scarica su Zelensky la responsabilità della prosecuzione della guerra in Ucraina.

Il tema, in netto contrasto con la posizione italiana, potrebbe riaccendere le tensioni con Trump, proprio alla vigilia del gala annuale che la National Italian American Foundation terrà il 16 ottobre a Washington con la presenza di diversi membri dell’amministrazione.