Trump minaccia di togliere la cittadinanza all'attrice Rosie O'Donnell: "È una minaccia per l'umanità"

Dopo alcune critiche riguardo alle alluvioni in Texas, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato l’attrice Rosie O’Donnell, che lo critica fin da prima che entrasse in politica, di revocarle la cittadinanza statunitense, definendo la donna una “minaccia per l’umanità”.

La minaccia di Trump a Rosie O’Donnell

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato l’attrice Rosie O’Donnell di revocarle la cittadinanza statunitense, a seguito di alcune critiche che la donna ha diretto nei confronti dell’inquilino della Casa Bianca. Trump ha definito O’Donnell “una minaccia per l’umanità” per averlo criticato. L’attrice ha approfittato dell’attacco del presidente per tornare a criticarlo:

Ehi Donald, sei di nuovo scosso? Dopo 18 anni vivo ancora senza affitto in quel tuo cervello che crolla. Mi chiami una minaccia per l’umanità, del resto sono tutto ciò che temi: una donna rumorosa, una donna queer, una madre che dice la verità, un’americana che se ne è andata dal tuo Paese, a cui tu hai dato fuoco.

Diversi esperti costituzionalisti, tra cui anche quello interpellato dalla Cnn, il professor Steve Vladeck, hanno messo fortemente in dubbio che un presidente degli Usa abbia il potere di togliere la cittadinanza a un cittadino in possesso dei pieni diritti politici.

Rosie O’Donnell e le alluvioni in Texas

La critica di O’Donnell che ha causato la reazione di Trump riguarda le disastrose inondazioni che hanno colpito il Texas negli scorsi giorni, e che hanno causato più di 100 morti.

L’attrice ha criticato l’amministrazione Trump per aver tagliato i fondi e l’accessibilità al servizio meteorologico nazionale. Tagli che, secondo O’Donnell, avrebbero impedito una reazione più rapida alle tempeste che hanno causato le inondazioni.

Come accennato nella sua risposta però, il conflitto tra Donald Trump e Rosie O’Donnell risale a molto prima che l’attuale presidente degli Usa entrasse in politica.

Chi è Rosie O’Donnell

Rosie O’Donnell è un’attrice e presentatrice televisiva americana. Ha una lunga carriera alle spalle, durante la quale ha vinto anche 12 Emmy Awards. Oltre a essere un’attrice, è anche famosa per il suo attivismo per i diritti delle persone LGBT+.

I suoi rapporti con Donald Trump non sono mai stati buoni. Il primo screzio tra i due risale almeno al 2006, quando O’Donnell, allora presentatrice, definì Trump, che era a sua volta un personaggio televisivo, un “venditore di olio di serpente”.

Dopo la vittoria di Trump alle elezioni del 2024, O’Donnell si è trasferita con la famiglia in Irlanda, per paura che le politiche della nuova amministrazione potessero rendere più complessa la sua vita e quella dei suoi figli.