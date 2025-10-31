Trump minaccia il Venezuela e Maduro chiede aiuto a Putin, dal pericolo raid Usa alla richiesta dei missili

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Donald Trump mette nel mirino il Venezuela e Nicolas Maduro. Secondo i media americani, i raid Usa sul paese sudamericano sono imminenti tanto da spingere il leader del regime a chiedere aiuto a Vladimir Putin. Il rischio d’escalation è sempre più concreto e lo stesso Maduro potrebbe essere costretto alla fuga.

Donald Trump minaccia il Venezuela

Sono ore concitate quelle che sta vivendo il Venezuela e il suo leader, Nicolas Maduro. Secondo i giornali statunitensi è infatti prossimo l’attacco voluto dal presidente Donald Trump al paese sudamericano.

I raid rientrerebbero nella campagna che, da quando si è insediato alla Casa Bianca per il suo secondo mandato, il tycoon sta tenendo contro il cartello di narcotrafficanti di Soles

Temendo i raid degli Usa, Maduro avrebbe chiesto aiuto a Putin

Raid imminenti, rischio escalation

Nonostante il Potus continui a negarlo, i raid sul Venezuela sono imminenti. Ne è certa la stampa americana. “L’amministrazione Trump ha preso la decisione di colpire le installazioni militari all’interno del Venezuela (utilizzate, secondo gli americani, sotto la supervisione del regime, ndr) e gli attacchi potrebbero arrivare in qualsiasi momento. Questione di giorni, forse addirittura di ore”, scrive il Miami Herald, citando anonime fonti informate dei fatti.

Gli Usa entrerebbero così nella fase 2 della campagna contro il cartello di Soles, ma anche contro il regime militarizzato di Nicolas Maduro. Nelle scorse ore Trump aveva ribadito di non voler prendere in considerazione attacchi contro il Venezuela, anche se la settimana precedente aveva affermato di essere pronto ad ordinarli.

Per colpire il cartello di Soles – che, come ricostruisce il Corriere della Sera, esporta circa 500 tonnellate di cocaina all’anno verso Europa e Stati Uniti – e chi lo protegge (secondo gli Usa, i narcos agirebbero sotto l’egida del ministro dell’interno, Diosdado Cabello, da alcuni considerato il “marionettaio” di Maduro), da Washington stanno allestendo uno schieramento navale senza precedenti. Al largo delle coste del Venezuela è in arrivo infatti la mega portaerei Uss Gerald Ford, la “nave più letale” della Marina americana.

La reazione di Nicolas Maduro

Accerchiato da Donald Trump, Nicolas Maduro starebbe cercando disperatamente degli alleati. Nella ricerca di sponde a livello internazionale, il leader venezuelano avrebbe scritto una lettera a Vladimir Putin chiedendogli aiuto. In precedenza, da Caracas erano partiti appelli anche a Cina e Iran.

Lo stesso Maduro potrebbe essere un bersaglio per gli statunitensi. Sulla sua testa pende una taglia da 50 milioni di dollari, la più alta mai offerta dagli Stati Uniti per un criminale ricercato, mentre per il già citato ministro dell’interno e per quello della difesa la taglia è di 25 milioni.

Interpellate dalla stampa americana, alcune fonti avrebbero rivelato come il presidente sudamericano sia di fatti intrappolato, senza poter fuggire dal proprio Paese. “Quel che è peggio per lui è che c’è più di un generale disposto a catturarlo e consegnarlo”, dicono.

Lotta ai narcos

L’escalation contro il Venezuela è un rischio sempre più concreto. D’altronde, dal gennaio 2025, quand’è tornato alla Casa Bianca, Donald Trump ha messo nel mirino i narcos del Paese sudamericano. Una delle sue prime mosse fu quella di far designare alcuni cartelli della droga, come il Tren de Aragua e il Cartello de Soles, vere e proprie organizzazioni criminali terroristiche e transnazionali.

Come detto, gli Stati Uniti si stanno già preparando all’azione e stanno assemblando un dispiegamento di forze enorme nei Caraibi, vicino al nord del Venezuela. Quando arriverà la portaerei Ford – si dice possa giungere già durante la prossima settimana – gli States potranno contare su 14 navi militari e oltre 10mila soldati, una truppa imponente, la più importante in acque internazionali dai tempi della Guerra del Golfo.

E a dare manforte sono pronti ad arrivare anche un gran numero di aerei da combattimento e bombardieri strategici piazzati nelle vicine basi statunitensi.