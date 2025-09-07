Trump minaccia l'invio dell'esercito a Chicago citando Apocalypse Now e lancia l'operazione anti-immigrati

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Donald Trump nei panni del colonnello di Apocalypse Now per minacciare una nuova operazione anti immigrati a Chicago. “Adoro l’odore delle deportazioni al mattino” ha scritto citando liberamente il capolavoro del ’79, in un post dove appare nei panni del colonnello William “Bill” Kilgore. Un’allusione neanche troppo ambigua a cui il governatore dell’Illinois ha risposto dando dell'”aspirante dittatore” al presidente Usa e che ha scatenato le proteste dei cittadini.

Il post di Trump su Apocalypse Now

Sul suo social Truth, Trump ha pubblicato una foto generata dall’intelligenza artificiale che lo ritrae con un cappello da cowboy, una divisa dell’esercito e lo skyline di Chicago tra fiamme e elicotteri, imitando il personaggio interpretato da Robert Duvall nel film di Francis Ford Coppola, reso immortale proprio dalla frase: “Mi piace l’odore del Napalm al mattino“.

Il post è corredato dalla scritta “Chipocalypse Now” e l’avvertimento “Chicago stiamo arrivando”, proprio nei giorni in cui nella metropoli dell’Illinois aumentano i controlli sugli immigrati irregolari con almeno 300 agenti federali impegnati nelle operazioni.

La reazione di Chicago

La minaccia di un intervento dei soldati della Guardia nazionale, come già avvenuto a Los Angeles e Washington, ha alimentato le proteste dei cittadini, già scattate per le attività anti-immigrazione in corso nello Stato.

Le istituzioni hanno dichiarato che intendono citare in giudizio l’amministrazione Trump e il governatore J.B. Pritzker non ha usato mezzi termini per condannare il messaggio di Trump:

"Il presidente degli Stati Uniti minaccia di dichiarare guerra a una città americana. Non è uno scherzo. Non è normale"

Ha scritto così sul suo profilo X, ripubblicando il post del tycoon e aggiungendo che “Donald Trump non è un uomo forte, è un uomo spaventato” che si comporta come “un aspirante dittatore”.

Le operazioni anti-immigrati

L’avvertimento a Chicago fa seguito ai blitz contro gli immigrati irregolari dei federali in tutti gli Stati Uniti che vanno avanti da mesi e arriva nel solco del cambio di nome del Pentagono in Dipartimento della guerra, annunciato da Trump.

Nelle stesse ore l’amministrazione ha lanciato una nuova operazione in Massachusetts, Patriot 2.0, richiamando l’ondata di espulsioni avvenuta a maggio nello Stato, con l’arresto di 1.500 persone.