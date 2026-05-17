Trump minaccia l'Iran mentre i colloqui entrano in stallo: "Il tempo stringe, non rimarrà nulla di loro"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a minacciare l’Iran. Sulla sua piattaforma Truth Social ha scritto che per l’Iran il tempo stringe. “Non rimarrà più nulla di loro”, scrive. I colloqui sono praticamente in stallo, con le richieste degli Stati Uniti considerate inaccettabili per l’Iran e viceversa. Intanto è atteso l’esito dell’incontro con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Trump minaccia l’Iran

Donald Trump torna a minacciare l’Iran. Lo fa ancora una volta attraverso la piattaforma Truth Social, luogo dove il presidente si esprime senza mezzi termini. Anche in quest’occasione ha scritto in maiuscolo: “Il tempo è essenziale”.

Fa riferimento alla sorta di ultimatum lanciato all’Iran, che aveva poche ore per decidere se accettare o meno l’accordo proposto dagli Stati Uniti. Questa, che non trovava un compromesso, chiedeva la consegna dell’uranio arricchito, la fine del programma nucleare iraniano e tanto altro.

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Così, mentre il tempo passa, il presidente degli Stati Uniti scrive sul proprio social che “il tempo stringe”. I colloqui sembrano ormai essersi arenati nello scontro tra i due piani per raggiungere la pace. La minaccia si conclude: “Farebbero meglio a darsi una mossa, e in fretta, altrimenti non rimarrà più nulla di loro“.

La proposta iraniana

A inizio settimana Donald Trump ha definito “totalmente inaccettabile” la risposta iraniana alle proposte statunitensi. In cambio della totale concessione di tutto ciò che gli Stati Uniti volevano, l’Iran aveva invece proposto la fine immediata della guerra su tutti i fronti, come anche degli attacchi israeliani contro il sud del Libano e la fine del blocco navale statunitense dei porti iraniani.

Nel documento è inoltre presente una richiesta di risarcimento dei danni subiti dagli attacchi statunitensi e israeliani e si sottolinea la sovranità iraniana sullo Stretto di Hormuz.

Appunto una risposta che non si piega in maniera sottomessa alle proposte degli Stati Uniti e che ha portato Trump nuovamente ad alzare il tiro.

Chiamata con Israele

Altro passaggio atteso della giornata è la conversazione telefonica tra Trump e il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Citando una fonte israeliana, questa avrebbe detto che Trump deve prendere la decisione e, se questa sarà la ripresa delle ostilità con l’Iran, è molto probabile che anche Israele verrà chiamata a partecipare.

Da parte sua, Israele dice di essere preparato a qualsiasi scenario. Un’immagine evocata anche dall’Iran, che si dice pronto a combattere per mantenere la sovranità sullo stretto.