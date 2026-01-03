Trump minaccia un secondo attacco contro il Venezuela e annuncia che gli Usa guideranno il Paese

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato in conferenza stampa dell’operazione che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro e di sua moglie. Trump ha dichiarato che saranno gli Usa a guidare il Venezuela verso la transizione democratica e ha avvertito che, in caso fosse necessario, è pronto un secondo attacco contro il Paese.

Ancora possibile un secondo attacco contro il Venezuela

Donald Trump ha parlato in conferenza stampa dell’attacco che ha portato alla cattura di Maduro. Si è complimentato con l’esercito per l’operazione e ha sottolineato le difficoltà affrontate dai soldati.

Il presidente degli Usa ha però anche minacciato nuovamente il Venezuela. In caso le richieste degli Stati Uniti non fossero rispettate, è infatti pronto un secondo attacco.

Truth Social @realdonaldtrump Le prime immagini di Maduro dopo la cattura

“Siamo pronti a un secondo attacco se fosse necessario. In realtà era previsto, ma probabilmente non ci sarà. Il primo attacco è stato così efficace che non ci sarà bisogno di un secondo”, ha dichiarato Trump.

Usa pronti a guidare il Venezuela verso la transizione

In conferenza stampa, Trump ha dichiarato che l’operazione in Venezuela ha ristabilito l’autorevolezza degli Usa nelle Americhe, secondo la dottrina Monroe, con la quale gli Stati Uniti hanno affermato la propria egemonia sul continente.

Il presidente degli Stati Uniti ha poi rivelato che la sua amministrazione intende “guidare” il Venezuela verso una nuova transizione democratica.

Vogliamo evitare che salga di nuovo al potere qualcuno che non ha a cuore i cittadini del Venezuela.

La questione del petrolio

Durante la conferenza stampa Trump si è soffermato più volte sulla questione del petrolio. Il Venezuela è il primo Paese al mondo per riserve petrolifere. Il presidente degli Usa ha confermato che, almeno per ora, l’embargo americano sul petrolio venezuelano rimane in vigore.

Trump ha però anche accennato al fatto che le grandi compagnie petrolifere americane torneranno a operare nel Paese, investendo nelle sue infrastrutture estrattive.

Il presidente degli Usa ha dichiarato che il Venezuela ha “rubato” queste infrastrutture alle aziende americane, riferendosi alla nazionalizzazione del settore petrolifero venezuelano, avvenuta nel 1975 con il presidente Carlos Andrés Pérez.