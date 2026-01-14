Trump mostra il dito medio a un operaio della Ford che gli urla di "coprire il pedofilo" Epstein: il video

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

In un video diventato virale, è stato registrato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nell’atto di mostrare il dito medio ad un operaio della Ford. La reazione del tycoon è arrivata dopo che quest’ultimo gli ha urlato contro, etichettandolo come “protettore di pedofili”. L’episodio è avvenuto il 13 gennaio, durante una visita a una fabbrica nel Michigan. Il riferimento è a Jeffrey Epstein, morto nel 2019 in carcere. Era stato arrestato e condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori.

Gli insulti e il dito medio di Trump ad un operaio

Il video, pubblicato sui social e girato con un cellulare, mostra Donald Trump in visita allo stabilimento Ford F-150 di Dearborn.

Come riporta il Washington Post, si vede il presidente che sembrerebbe insultare per due volte una persona mentre lo indicava.

Successivamente, ha alzato il dito medio verso il suo accusatore.

Fuori dall’inquadratura del video, si sente una persona urlare “protettore dei pedofili”. L’accusa è arrivata poco prima che il presidente reagisse con un chiaro gesto provocatorio e risulta essere un evidente riferimento alla gestione, da parte dell’amministrazione Trump, dell’indagine su Jeffrey Epstein.

La versione di Trump sul dito medio

Il direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, Steven Cheung, ha confermato che la scena ripresa nel video è autentica.

In una dichiarazione al Washington Post, ha spiegato che “un pazzo urlava a squarciagola parolacce in preda alla rabbia”.

Sarebbe a quel punto che, secondo Steven Cheung, il Presidente abbia dato “una risposta appropriata e inequivocabile”.

Chi è l’operaio che ha insultato Trump

Come riporta il Post, l’operaio che avrebbe inveito contro Donald Trump sarebbe TJ Sabula, quarantenne che lavora alla United Auto Workers Local 600.

L’uomo ha aggiunto di essere stato sospeso dal lavoro in attesa di un’indagine.

“Per quanto riguarda l’averlo chiamato in causa, non ho assolutamente alcun rimpianto”, avrebbe detto TJ Sabula alla testata statunitense, aggiungendo però di essere preoccupato per il futuro del suo lavoro e di credere di essere stato “preso di mira per ritorsioni politiche” per aver “messo in imbarazzo Trump”.

L’operaio che ha urlato contro il Presidente degli Stati Uniti si è definito politicamente indipendente.

Inoltre, ha confermato di riferirsi specificamente alla gestione da parte di Trump della questione Epstein.

“Non ho la sensazione che il destino ti guardi spesso, e quando succede, è meglio che tu sia pronto a cogliere l’occasione e oggi credo di esserci riuscito”, ha spiegato al Washington Post.

La raccolta fondi online

Martedì 13 gennaio è stata avviata una raccolta fondi online per TJ Sabula, dopo la sua sospensione.

In poche ore, sono stati raccolti più di 94mila dollari.

I funzionari della Ford non hanno, per ora, commentato la vicenda.

