Trump non si scusa per il video che ritrae gli Obama come scimmie, critiche anche dai Repubblicani, "razzista"
Nonostante le critiche anche da parte del partito Repubblicano, Trump si è rifiutato di scusarsi per il video che raffigura gli Obama come scimmie
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rifiutato di scusarsi per il video condiviso sul suo profilo nel social network Truth, di sua proprietà, nel quale Barack Obama e la moglie Michelle appaiono con le sembianze di due scimmie. La Casa Bianca sostiene che il filmato non sia stato condiviso di persona da Trump, che si è difeso dicendo di non averlo visto tutto.
- Trump non si scusa per il video sugli Obama
- Il video condiviso da Trump
- Gli attacchi da parte dei Repubblicani
Trump non si scusa per il video sugli Obama
Un funzionario della Casa Bianca ha accusato un membro dello staff che gestisce i social di Donald Trump di aver condiviso il video, molto contestato, che ritrae gli Obama come scimmie sul profilo Truth del presidente.
Rispondendo alle domande dei giornalisti, Trump stesso ha dichiarato di non aver visto tutto il video e di aver capito che si trattasse di “una sorta di parodia del Re Leone“.
Nessuna scusa quindi da parte del presidente degli Stati Uniti, anche se nel frattempo il video è stato eliminato dal profilo Truth di Trump.
Il video condiviso da Trump
Era stata la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt a definire “un video meme che descrive il presidente come il Re della Giungla” il filmato condiviso da Trump.
Nella versione della portavoce, nel video i democratici erano “personaggi del Re Leone”. Nel film originale del Re Leone non esistono però scimmie simili a quelle ritratte nel filmato condiviso sul profilo di Trump.
Immediatamente i politici Democratici hanno attaccato la presidenza. Gavin Newsom, governatore della California tra i favoriti per rappresentare i Dem alle prossime presidenziali, ha definito il post “disgustoso”.
Gli attacchi da parte dei Repubblicani
Non è stata però solo l’opposizione democratica a criticare in maniera accentuata il video condivido da Trump. Alcuni attacchi sono infatti arrivati direttamente dal partito di Trump, quello Repubblicano.
Tim Scott, unico senatore nero tra i Repubblicani e da tempo alleato di Trump, ha definito il video come “la cosa più razzista mai uscita dalla Casa Bianca”.
Anche Mike Lawler, rappresentante dello Stato di New York per i Repubblicani, ha chiesto alla Casa Bianca di “scusarsi immediatamente”.