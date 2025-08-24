Trump parla della fine della guerra in Ucraina ma Zelensky dice no a compromessi con la Russia: cosa succede

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

“È venuto il momento di porre fine a una carneficina senza senso”. Con queste parole, Donald Trump ha lanciato un messaggio diretto a Kiev e a Mosca nel giorno del 34esimo anniversario dell’Indipendenza ucraina. Il presidente Usa ha inviato una lettera al leader ucraino Volodymyr Zelensky, definendo “indomabile” lo spirito del popolo e ribadendo il sostegno a un “accordo negoziale che porti a una pace duratura”.

Trump e Zelensky sulla guerra di Ucraina

Come riporta ANSA, il presidente Usa ha ribadito che gli Stati Uniti “credono nel futuro dell’Ucraina come nazione indipendente” e sostengono un negoziato che metta fine al conflitto.

Dal canto suo, Zelensky ha risposto con fermezza: “Un’Ucraina unita non sarà mai più costretta a quella vergogna che i russi chiamano compromesso”.

La pace in Ucraina sembra sempre più lontana

Nel suo videomessaggio alla nazione, Zelensky ha scelto parole nette: “Un giorno, la distanza tra gli ucraini scomparirà e saremo di nuovo insieme come un’unica famiglia. È solo questione di tempo”.

Il presidente ha ricordato che “solo gli ucraini possono decidere il loro futuro” e che “il mondo rispetta l’Ucraina come suo pari”.

Gli attacchi su campo

La giornata dell’Indipendenza, il 24 agosto, è stata segnata anche da nuovi episodi sul campo. Un drone ucraino ha colpito la centrale nucleare di Kursk, provocando l’incendio di un trasformatore ausiliario.

Le autorità russe hanno assicurato che i livelli di radioattività “restano nei valori naturali” e che non ci sono vittime né feriti.

Nella stessa notte, droni ucraini hanno colpito altre aree russe. A Ust-Luga, vicino a San Pietroburgo, un terminal petrolifero ha preso fuoco dopo l’intercettazione di 10 velivoli.

Nella regione di Bryansk sono stati abbattuti 21 droni in poche ore.

Gli attacchi hanno portato alla chiusura temporanea di numerosi aeroporti, tra cui Mosca e San Pietroburgo, con decine di voli dirottati o ritardati.

Lo scambio di prigionieri

Intanto, 146 militari russi e altrettanti ucraini sono stati rimpatriati grazie alla mediazione degli Emirati Arabi Uniti. Oltre a loro, otto civili della regione di Kursk detenuti da Kiev sono stati liberati.

L’Unione europea, alla vigilia della festa nazionale ucraina, ha confermato un nuovo pacchetto da 4,05 miliardi di euro tra aiuti macrofinanziari e fondi dal dispositivo per l’Ucraina.