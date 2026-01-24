Trump per catturare Maduro ha usato il Discombobulator, cos'è l'arma segreta che bloccherebbe armi e umani

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che è stata utilizzata un’arma segreta per la cattura del “dittatore venezuelano Nicolás Maduro, trafficante di droga”. L’ha chiamata “The Discombobulator” e ha ripetuto che esiste davvero, ma che non ha il permesso di parlarne. Si è vantato di averla utilizzata contro l’equipaggiamento militare. Basta premere un pulsante, ha detto, che rende impossibile la risposta dell’attrezzatura nemica.

Una nuova arma segreta in mano a Trump

In un’intervista per il Post, il presidente Donald Trump ha dichiarato che in Venezuela era stata utilizzata una nuova arma segreta. L’ha chiamata Discombobulator e sarebbe in grado di bloccare gli equipaggiamenti militari e non solo.

Trump ha detto di averla usata per la “cattura del dittatore venezuelano, Nicolás Maduro, trafficante di droga”. Ha inoltre aggiunto di non poterne parlare, ma che grazie a quest’arma sono riusciti a non far decollare i loro razzi, che avevano pronti, contro gli Stati Uniti e l’esercito statunitense.

Non si sa molto sull’arma, ma se ne parlava già il 10 gennaio, quando un testimone del raid per la cattura di Nicolás Maduro ha parlato di come non solo i sistemi radar fossero spenti e non funzionanti, ma di come anche molti soldati si fossero ritrovati in ginocchio con il sangue dal naso.

Discombobulator: come è stato utilizzato e cosa fa

Ma cos’è e cosa fa il Discombobulator? Non si sa ancora molto, ma lo stesso Trump ha raccontato, bene o male, il funzionamento di questa misteriosa arma. Nello studio ovale ha raccontato di come grazie a questa nuova arma segreta l’equipaggiamento nemico abbia smesso di funzionare e gli elicotteri statunitensi “sono piombati su Caracas il 3 gennaio per arrestare Maduro e sua moglie con l’accusa federale di possesso di droghe e armi, senza perdere una sola vita americana”.

Secondo Trump, l’esercito venezuelano non è riuscito a far regolare i razzi, che dichiara essere russi e cinesi, grazie all’arma segreta. La notizia dell’arma segreta è iniziata a circolare dopo la notizia secondo cui l’amministrazione Biden avrebbe acquistato un’arma a energia pulsata simile a quella che avrebbe causato la “sindrome dell’Avana”.

Questo, insieme alla testimonianza che vuole radar che hanno smesso di funzionare di punto in bianco e senza nessuna spiegazione e gli uomini di Maduro in ginocchio con il sangue dal naso o pronti a rimettere, lascia pensare all’utilizzo di un’arma simile a quella descritta da Trump.

Uccisi 100 membri delle forze di sicurezza venezuelane

L’attacco del 3 gennaio ha portato alla morte di 100 membri delle forze di sicurezza venezuelane, ma non è chiaro quanti siano stati causati da questa arma misteriosa di cui parla Donald Trump.

Ci si domanda però come sia stato possibile che circa una ventina di uomini, tutti incolumi, siano riusciti a uccidere quasi un centinaio di soldati armati venezuelani. Secondo le testimonianze da Caracas: “Non avevamo modo di competere con la loro tecnologia, con le loro armi”.

Una fonte dell’intelligence statunitense è stata riportata dal New York Post per spiegare che tipo di armi sarebbero state utilizzate nella cattura di Maduro. Secondo questa, gli Stati Uniti avrebbero utilizzato un’arma a microonde o a raggi laser che neutralizza direttamente i bersagli. Una arma simile sarebbe stata utilizzata in Cina nel 2020 contro i soldati indiani in una disputa di confine.