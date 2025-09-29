Trump, piano di pace per Gaza in 20 punti: Hamas rilascerà gli ostaggi in cambio di 2.000 detenuti palestinesi

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il presidente degli Usa Donald Trump ha presentato il 29 settembre un piano di pace in 20 punti per risolvere il conflitto tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza. Il progetto prevede un immediato cessate il fuoco, la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani entro 72 ore e, in cambio, il rilascio di 2.000 detenuti palestinesi, tra cui donne e minori.

Trump, piano di pace per Gaza in 20 punti

Gaza, “libera dal terrorismo”, sarà affidata a un governo tecnico supervisionato da un organismo internazionale: il Consiglio della Pace, presieduto dallo stesso Trump.

Come riporta ANSA, nel piano, che non menziona esplicitamente la creazione di uno Stato palestinese, si parla di una “Nuova Gaza” autonoma, smilitarizzata e avviata verso la ricostruzione economica grazie a un programma di sviluppo internazionale targato Trump.

L’obiettivo dichiarato è garantire “una coesistenza pacifica e prospera” tra israeliani e palestinesi.

Lo stop alla guerra e lo scambio di prigionieri

Il documento stabilisce che, con l’accettazione dell’accordo da entrambe le parti, la guerra cesserà immediatamente.

Le forze israeliane si ritireranno progressivamente e, entro 72 ore, tutti gli ostaggi – vivi o deceduti – saranno riconsegnati.

In cambio, Israele rilascerà 250 ergastolani e 1.700 cittadini di Gaza detenuti dopo il 7 ottobre 2023, compresi donne e bambini.

Per ogni ostaggio israeliano i cui resti saranno restituiti, verranno consegnati i corpi di 15 palestinesi.

Chi appartiene ad Hamas e accetterà di deporre le armi potrà ottenere l’amnistia o un passaggio sicuro verso altri Paesi.

L’ipotesi del governo tecnico targato Usa

Il piano prevede la nascita di un comitato tecnico palestinese, affiancato da esperti internazionali, che gestirà i servizi pubblici e la transizione politica.

La supervisione sarà affidata al “Consiglio della Pace”, presieduto da Donald Trump, insieme a leader internazionali come Tony Blair.

L’obiettivo è accompagnare Gaza verso una gestione stabile, favorendo la riqualificazione urbana, la ricostruzione delle infrastrutture e l’arrivo di investimenti esteri.

Il piano economico per Gaza

Trump propone inoltre un piano economico di rilancio per creare posti di lavoro e attrarre capitali, con la creazione di una zona economica speciale e condizioni agevolate per le imprese.

Sul piano della sicurezza, verrà istituita una Forza di Stabilizzazione Internazionale (ISF), composta da unità arabe e occidentali, incaricata di addestrare la polizia palestinese e garantire la smilitarizzazione del territorio.

Israele, dal canto suo, si impegnerà a non occupare né annettere Gaza, ma manterrà un perimetro di sicurezza temporaneo.