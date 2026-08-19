Trump posta la mappa di Hormuz "nuovo territorio Usa", l'Iran risponde con bombe sul golfo. Allerta a Dubai

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La tregua di 60 giorni è ormai scaduta e la situazione in Medio Oriente si trova in una situazione di stallo. Donald Trump nega qualsiasi trattativa in corso con Teheran e lancia l’ennesima provocazione: “Hormuz è territorio Usa”. Lo scrive sui social con tanto di mappa a stelle e strisce dello stretto. Dura la risposta dell’Iran, che nel frattempo rompe il cessate il fuoco contro l’Arabia Saudita.

La nuova mappa di Trump

Così come già sognava di fare con la Groenlandia, Donald Trump non abbonda l’idea di rendere lo Stretto di Hormuz territorio statunitense.

Lo aveva annunciato in un intervento a New York la scorsa settimana, ribadito allo Studio Ovale e, infine, confermato sui social.

ANSA

Trump ha postato un’immagine che indica Hormuz come “nuovo territorio Usa” – seppur dalla mappa manchino Qatar e Bahrain.

Poche ore dopo, sempre sul suo social Truth, il Presidente ha fatto sapere che “lo Stretto di Hormuz è aperto e operativo. Tutte le mine sono state rimosse o fatte brillare”.

Trump ribadisce anche che “non sono in corso né in programma colloqui o contatti con la Repubblica islamica dell’Iran”.

Solo “illusioni”, lo Stretto resta chiuso

A rispondere a Trump e alla sua nuova mappa è il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi.

“Trump ha scritto correttamente il nome dell’eterno Golfo Persico” ha scritto il ministro su X.

Per poi aggiungere, duro: “La sua illusione sullo Stretto di Hormuz verrà presto corretta, oppure correggeremo noi le illusioni di quest’uomo illuso”.

La striscia di mare è e resterà chiusa, corregge Teheran, almeno fino a quando Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni.

L’Iran rompe il cessate il fuoco

La tensione sale nell’intero Golfo. Due missili sono stati lanciati contro gli Emirati Arabi, e un proiettile ha colpito un cargo commerciale in transito proprio nelle acque di Hormuz.

Dubai ha diffuso l’allarme per “minacce missilistiche”, denunciando due ordigni in arrivo dall’Iran.

Si tratterebbe della prima azione militare dal memorandum tra Iran e Usa, ma Teheran nega le accuse.

Il portavoce del ministero degli Affari Esteri Esmail Baghaei ha “respinto categoricamente le accuse” ed espresso “rammarico”.

“Tale comportamento” è stato definito dal Baghaei “contrario al principio del buon vicinato e dannoso per gli sforzi in corso per rafforzare la fiducia tra i paesi della regione”.