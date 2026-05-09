Trump pressa l'Iran per un accordo "subito o sarà guerra", mentre Rubio prova il disgelo con Meloni e Italia

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La guerra in Medio Oriente sta diventando sempre più pesante per l’amministrazione americana. Sovraesposti su troppi fronti, invischiati in crisi interne e in difficoltà nel rapportarsi ai Paesi satelliti, gli Stati Uniti provano a chiudere la pratica Iran coi negoziati. Ma Teheran utilizza la sua migliore arma, il tempo, inducendo Donald Trump a pressare la Repubblica Islamica: “Dia subito una risposta alla proposta di tregua o colpiremo di nuovo”. Intanto il Segretario di Stato Marco Rubio è volato in Italia per incontrare Giorgia Meloni, ma le distanze fra i due governi restano su vari dossier, dall’uso delle basi sul nostro territorio all’intervento nel Golfo Persico.

Perché gli Usa hanno fretta di fare un accordo con l’Iran

Il presidente americano è stato informato dagli apparati federali, i veri fautori della politica estera degli Usa, che l’Iran è in grado di resistere ancora tre-quattro mesi dal punto di vista economico. La notizia è trapelata sui media americani a partire da un rapporto della Cia.

Si tratta di un periodo troppo lungo per le risorse militari americane, che non possono sostenere un conflitto mediorientale e occuparsi contemporaneamente anche dell’Indopacifico, del Mar Rosso, del Mediterraneo e dell’Ucraina.

ANSA

Da qui la decisione, attribuita a Trump, di sospendere dopo un solo giorno l’operazione militare Project Freedom e rilanciare con forza i negoziati con Teheran. Quest’ultima è però pienamente consapevole delle difficoltà statunitensi e quindi prende tempo.

Non solo. La Cia ha detto alla Casa Bianca che l’Iran ha mantenuto intatto almeno il 70% della sua capacità missilistica, in quanto i laboratori sotterranei in cui vengono assemblati gli armamenti sono pienamente in funzione. Stesso discorso per il programma nucleare.

Tradotto: in due mesi di guerra, Usa e Israele non sono riusciti a centrare gli obiettivi strategici prefissati, finendo anzi col paralizzare uno degli stretti marittimi (Hormuz) più decisivi del pianeta. E ora la soluzione principale tornano a essere i colloqui, che però assai difficilmente potranno risolvere il conflitto.

La missione (quasi fallita) di Rubio da Meloni in Italia

La situazione in Medio Oriente e le tensioni crescenti in Europa per riarmo e guerra in Ucraina hanno posto ancora più al centro la questione mediterranea per gli Stati Uniti. E, dunque, il legame con l’Italia.

Per questo motivo Marco Rubio è volato a Roma per incontrare Giorgia Meloni e tentare una riconciliazione diplomatica dopo gli attacchi tuonati da Donald Trump contro la premier e altri Paesi della Nato.

Le distanze, almeno apparenti, tra Washington e Roma sono però rimaste. Non dobbiamo comunque illuderci: l’Italia resta un satellite, non un alleato, degli Usa ed è tenuta a seguire le direttive strategiche impartite da oltreoceano.

Ciononostante, la presidente del Consiglio ha affermato con risolutezza che “ogni Paese difende i propri interessi”, pur definendo “franco” il confronto col capo della politica estera americano. In attesa di rincontrare Trump in persona fra un mese al G7 in Francia.

Cosa ha detto Meloni a Rubio, i punti fermi dell’Italia

Al bilaterale, durato circa un’ora, hanno partecipato anche il capo dell’ufficio diplomatico Fabrizio Saggio e l’ambasciatore Tilman J. Fertitta. Il messaggio della Meloni a Rubio è stato chiaro: “Noi abbiamo bisogno dell’America, ma voi avete altrettanto bisogno degli alleati“.

Retorica, lo abbiamo visto, ma significativa per i “paletti” che la premier ha voluto ribadire al Segretario di Stato americano. A partire dall’utilizzo delle basi statunitensi in territorio italiano.

La presidente del Consiglio ha ribadito, in particolare, che Washington non può attaccare l’Iran “senza passaggi formali con gli altri partner della Nato, pronti a fare sacrifici per la difesa, e poi lamentarsi per il mancato sostegno”.

Meloni ha poi reiterato anche il dovuto rispetto delle leggi interne italiane, secondo cui qualsiasi autorizzazione di interventi militari deve passare dal Parlamento. Un punto cruciale per quanto riguarda l’eventuale missione italiana nello Stretto di Hormuz per sminare le acque, che ci sarà solo in un dopoguerra accertato.

Sulla questione del ritiro delle truppe americane dai Paesi europei non si è andati invece a fondo. Anche perché è un proposito impossibile per gli Usa, se vogliono restare la superpotenza globale.

Per quanto riguarda la missione in Libano attraverso l’Unifil, Meloni ha ribadito l’impegno italiano e ha aperto anche alla richiesta di Rubio per una maggiore presenza in Libia, territorio storicamente cruciale per il nostro Paese. Sia dal punto di vista dei flussi migratori e della difesa, sia per motivi energetici.