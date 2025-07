Trump provoca Musk sulla possibilità di farlo deportare in quanto immigrato: perché hanno ripreso a litigare

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Donald Trump non scarta l’idea di far deportare Elon Musk. Tra i due ex alleati la luna di miele è finita da tempo. Il fondatore di Tesla ha criticato apertamente la nuova legge fiscale voluta da Trump, valutando anche l’ipotesi di creare un nuovo partito. Ma il presidente americano ha risposto a muso duro, tirando in ballo le origini sudafricane di Musk e la possibilità di fare accertamenti su di lui.

Lo scontro tra gli ex amici Trump e Musk

L’ultima scintilla nel rapporto tesissimo tra Elon Musk e Donald Trump l’ha provocata proprio il fondatore di Tesla.

L’imprenditore di origine sudafricana, da anni cittadino statunitense, ha detto apertamente che se la legge fiscale passasse, lui sarebbe pronto a creare un nuovo partito chiamato “America Party” che sfiderebbe il Partito Repubblicano. La critica principale riguarda il rischio che la legge fiscale possa far aumentare a dismisura il debito pubblico, come evidenziato in questo tweet di Musk su X.

Deportare Elon Musk, la risposta sibillina di Donald Trump

Donald Trump non l’ha presa bene ed è passato immediatamente al contrattacco. Secondo il presidente, Musk è arrabbiato per il rischio di perdere i crediti e gli incentivi sulle auto elettriche “ma potrebbe perdere molto più di quelli”.

Queste le parole di Trump poco prima di partire verso Alligator Alcatraz, un nuovo centro per la detenzione dei migranti illegali. E proprio sullo status di Elon Musk si è soffermato il presidente, rispondendo alla domanda sull’eventuale espulsione di Elon Musk dagli Stati Uniti.

“Non lo so, dovremo dare un’occhiata“, ha replicato sornione Donald Trump. Prima di salire sull’aereo, il tycoon ha detto che il Doge, il dipartimento per l’efficienza governativa creato proprio da Musk, potrebbe essere “il mostro che può mangiarsi Elon”.

Lo scontro sulla nuova legge federale

Lo scontro tra Elon Musk e Donald Trump non fa bene alle aziende del miliardario di origine sudafricana. A Wall Street il titolo Tesla ha aperto in calo di oltre il 7%, anche a causa della nuova legge fiscale che taglia pesantemente gli incentivi per le auto elettriche.

“È sconvolto perché perderà gli incentivi, ma potrebbe perdere molto di più. Te lo dico ora, potrebbe perdere molto di più”, ha aggiunto Donald Trump. Il riferimento del presidente Usa è anche a SpaceX, l’azienda aerospaziale fondata da Musk che riceve ingenti fondi dal governo federale e che sta progressivamente acquisendo compiti che in passato deteneva la Nasa.

Elon Musk, principale finanziatore della campagna elettorale di Trump nel 2024, non ha nascosto critiche nei confronti della legge fiscale voluta da Trump, che secondo l’imprenditore è “folle e distruttiva” e “danneggerà il Paese” provocando la perdita di molti posti di lavoro.