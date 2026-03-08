Trump provoca Putin sugli aiuti per la guerra in Iran, "se lo stanno facendo non è un buon lavoro"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Donald Trump punzecchia Vladimir Putin riguardo alla possibilità che il leader russo stia passando informazioni all’Iran sulla guerra contro Usa e Israele. Per il presidente americano, se lo zar lo sta facendo, “non sta facendo un buon lavoro” perché “l’Iran non se la passa bene”.

Trump su Putin e l’Iran

Secondo Donald Trump, se anche la Russia passasse informazioni all’Iran non cambierebbe nulla.

Il presidente americano ritiene che non sia motivo di preoccupazione se Mosca fornisce informazioni di intelligence all’Iran nella guerra contro Usa e Israele.

ANSA

Il tycoon ha definito la questione un “problema semplice“. Poi, sollecitato di nuovo sui rapporti tra Russia e Teheran, ha affermato che “non ci sono indicazioni che stia accadendo”.

“Se lo stanno facendo, non stanno facendo un buon lavoro: l’Iran non se la passa bene”, è la battuta aggiunta da Trump.

L’inquilino della Casa Bianca ha anche detto che “possono dare tutte le informazioni che vogliono, stiamo travolgendo l’Iran e travolgeremmo anche la Russia”.

Il presidente Usa sembrerebbe non preoccuparsi per la facilità con cui i droni iraniani arrivano “a dama” dribblando le difese degli Stati Uniti e dei paesi del Golfo.

L’opinione del segretario alla Difesa Usa

Il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, ha assicurato “al popolo americano che il loro comandante in capo sa benissimo chi sta parlando con chi”.

In un’intervista a 60 Minutes, in onda domenica 8 marzo, ha lanciato una sorta di avvertimento al Cremlino.

“Qualsiasi cosa dovesse avvenire, sia pubblicamente o tramite canali segreti, sarà confrontata con forza”, ha aggiunto spiegando che gli Stati Uniti stanno “controllando ogni cosa” per sviluppare i piani di battaglia.

Riguardo al possibile coinvolgimento degli 007 russi a sostegno dell’Iran, il numero uno del Pentagono ha spiegato di non essere preoccupato, “ma gli unici che devono essere preoccupati ora sono gli iraniani che pensano di rimanere vivi”.

Alla domanda se si prevede che vi saranno contatti con i russi per fermare il loro coinvolgimento, Hegseth ha risposto che Trump “ha una relazione unica con un sacco di leader mondiali e riesce a ottenere cose che altri presidenti, certamente Joe Biden, non hanno mai ottenuto”.

Il presunto aiuto di Putin all’Iran

A parlare del ruolo che la Russia starebbe avendo nella guerra tra Usa e Israele contro Iran è stato il Washington Post.

Secondo la testata giornalistica americana, Mosca starebbe fornendo a Teheran informazioni di intelligence utili per colpire le forze americane in Medio Oriente.

L’intervento russo dimostrerebbe la rapida espansione del conflitto, con il coinvolgimento di uno dei principali competitor nucleari degli Stati Uniti.

L’Iran avrebbe ricevuto informazioni relative a navi e aerei americani, una panoramica relativa ai principali asset statunitensi.