Trump "riabbraccia" Meloni: "Grande rapporto" e incontro in vista, ma a New York esplode il caso Little Italy

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nuovamente espresso vicinanza alla presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, dicendo di avere con lei un “Grande rapporto” e ipotizzando un incontro al prossimo G20 a Miami. Trump è anche tornato su una polemica relativa a una mappa delle enclavi migratorie di New York, che non aveva il quartiere italo-americano Little Italy tra quelli segnalati.

Trump si riavvicina a Meloni e l’incontro

Dopo aver già lasciato intendere nelle scorse settimane di volersi riavvicinare a Meloni, il presidente Trump ha nuovamente dichiarato di avere “un ottimo rapporto” con la premier italiana.

Trump ha anche aggiunto che i due potrebbero incontrarsi già al G20 di Miami, che si terrà tra il 14 e il 15 dicembre di quest’anno.

ANSA

Meloni e Trump si erano allontanati perché il Governo italiano non aveva concesso l’utilizzo delle basi aeree nel nostro Paese agli Usa durante la fase più acuta della guerra contro l’Iran.

La polemica su Little Italy

Le parole di Trump sono arrivate nel corso delle celebrazioni del Columbus Day alla Casa Bianca. Si tratta di una festività che ricorda l’approdo nelle isole dei Caraibi di Cristoforo Colombo e che è molto sentita dagli italo-americani.

Trump ha colto l’occasione anche per riaccendere una polemica legata a una mappa recentemente pubblicata dalle autorità locali di New York City, che non conteneva Little Italy.

“Toglieremo alla città alcuni fondi. Chi odia il nostro paese vuole cancellare la comunità italiana. Non vogliono una comunità italo-americana” ha dichiarato Trump.

La mappa di New York contestata

La mappa, che è già stata rettificata aggiungendo Little Italy alcune settimane fa, era stata diffusa il 6 luglio e non si trattava di una normale mappa della città.

Era invece una carta che evidenziava le attuali enclavi migratorie, vale a dire i quartieri in cui si sono concentrate le comunità straniere arrivate a New York negli ultimi anni.

L’immigrazione italiana che ha creato Little Italy è iniziata attorno al 1880 e si è conclusa un secolo fa. Non ci sono immigrati italiani a Little Italy, ma statunitensi di origini italiane. Famiglie che vivono negli Usa da un 100 anni e che difficilmente possono essere considerate migranti.