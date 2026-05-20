Trump riduce le brigate di stanza in Ue e striglia ancora la Nato, ma gli Usa non lasceranno l'Europa

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe statunitensi in Europa da quattro a tre unità. Si tratta di un particolare tipo di formazione, le Brigade Combat Teams (Bct), che torneranno ai livelli del 2021. Dunque ai livelli che precedevano l’invasione russa su larga scala dell’Ucraina. Decisamente non un ritiro militare degli Usa dal Vecchio Continente, semmai l’ultima mossa dell’amministrazione Trump per pressare i membri della Nato nel contribuire alla spesa materiale per la difesa europea.

Cosa ha deciso il Pentagono sulle truppe Usa in Europa

La mossa è stata venduta dall’amministrazione Trump come il segno di un’America in ripiegamento, perché noi europei dobbiamo imparare a difenderci da soli. Retorica, se non bluff, per svariati motivi.

Innanzitutto perché lo spostamento delle truppe citate dal Pentagono era stato già preannunciato in un documento risalente a febbraio di quest’anno. Nulla di estemporaneo o in risposta a presunte mancanze europee, dunque.

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Inoltre la nota della Difesa statunitense dichiara espressamente che la decisione “è il risultato di un processo esaustivo e articolato su più livelli, incentrato sul posizionamento delle forze statunitensi in Europa“. Posizionamento, non riduzione pura e semplice, tantomeno ritiro.

Sebbene il Dipartimento della Guerra americano non abbia specificato il numero di truppe interessate, una brigata Bct è in genere composta da circa 4.400-4.700 soldati.

Ciò, si legge ancora, “comporta un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia, Paese che rappresenta un alleato modello per gli Stati Uniti”. “Ritardo” e “temporaneo” sono le parole magiche. Ed ecco il punto.

Cosa c’entra la Polonia

Gli Usa confermano un’impostazione inaugurata nel 2022, anno in cui la Polonia (nemica esistenziale della Russia e Paese a forte vocazione militare) ha colto l’occasione dell’escalation ucraina per riarmarsi fino ai denti.

Di lì il baricentro della Nato si è rapidamente spostato verso il Baltico e la frontiera con la Russia rivale, lasciando più in ombra la Germania. La quale è pertanto entrata in una crisi politico-economica, oggi ancora più evidente.

Una competizione intra-europea che Washington non manca di alimentare. Come scritto nero su bianco nella nota del Pentagono, in cui si elogia Varsavia per aver “dimostrato di possedere sia la capacità sia la determinazione necessarie per difendersi autonomamente. Gli altri alleati della Nato dovrebbero seguire lo stesso esempio“.

La questione delle brigate Bct riguarda dunque soprattutto il territorio polacco, in cui è stata momentaneamente sospesa la prevista rotazione di circa 4.000 soldati statunitensi. Proprio perché il Paese ha formato il più grande esercito del continente e perché si vuole nuovamente indurre gli altri Stati Ue a investire di più nella Difesa.

Non a caso il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, ha assicurato al vicepremier Kosiniak-Kamysz che il Pentagono “rimarrà in stretto contatto con le controparti polacche, anche al fine di garantire che gli Stati Uniti mantengano una solida presenza militare in Polonia“.

Ma come, gli Usa non volevano ritirarsi dall’Europa? Decisamente no. Altro passaggio chiave del comunicato:

“Il Dipartimento determinerà la destinazione finale di queste e altre forze statunitensi in Europa sulla base di un’ulteriore analisi delle esigenze strategiche e operative degli Stati Uniti, nonché della capacità dei nostri alleati di contribuire con le proprie forze alla difesa dell’Europa”.

L’ombra di Putin e Xi dietro la decisione americana

Gli Stati Uniti devono risolvere un paradosso strategico: devo riavvicinarsi alla Russia, per staccarla dalla potente Cina, pur mantenendola “nemica” degli europei.

Come riuscirci? Mostrando che gli stessi europei si riarmano contro Mosca. Mentre Donald Trump stringe accordi personali con Xi Jinping e Vladimir Putin, al fine di prendere tempo e non sovraesporre gli Usa a troppi fronti di conflitto.

Lo stato della contesa è restituito dalla mossa di Xi Jinping che, dopo aver incontrato il tycoon, ha invitato anche il presidente russo a Pechino. A pochissimi giorni di distanza.

La replica americana era dovuta e ha puntato sul riarmo europeo, per lanciare un messaggio alla strana coppia sino-russa. Strana in quanto i due imperi cooperano per il momento, ma restano nemici strategici.