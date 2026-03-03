Trump rompe con la Spagna che non ha aiutato gli Usa nell'attacco all'Iran, "ci hanno negato le basi"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Scatta la ripicca di Trump contro la Spagna per il rifiuto del sostegno alla guerra in Iran. Dopo l’incontro alla Casa Bianca con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente degli Usa ha promesso l’interruzione dei rapporti commerciali con Madrid, che ha negato all’aeronautica statunitense l’utilizzo delle proprie basi per l’offensiva contro Teheran. Durante la conferenza stampa, il tycoon non ha perso l’occasione per bacchettare anche il Regno Unito e sminuire il premier Keir Starmer.

Trump contro la Spagna

La lavata di capo di Trump a Spagna e Regno Unito è arrivata durante le dichiarazioni rilasciate alla Casa Bianca al fianco del cancelliere Friedrich Merz, inevitabilmente a tema guerra in Iran.

Il presidente degli Stati Uniti ha elogiato sulla spesa militare la Germania e tutto il resto della Nato, tranne la Spagna, “unico Paese” a non aver accettato l’aumento al 5% del Pil del tetto per i costi difesa nell’ambito dell’Alleanza atlantica.

ANSA

L’attacco a Madrid

Uno dei motivi sufficienti secondo Trump per definire “terribile” il Paese iberico, a maggior ragione dopo il rifiuto di Madrid di concedere agli Usa le basi di Moron de la Frontera e di Rota, per permettere agli Stati Uniti di continuare la guerra in Iran.

Subito dopo l’attacco a Teheran, il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, aveva infatti annunciato che il Governo spagnolo non avrebbe sostenuto l’offensiva: “Una logica di violenza come quella che stiamo vivendo porta ad una spirale di violenza e azioni militari unilaterali fuori dalla Carta delle Nazioni Unite, fuori da qualsiasi azione, nessuno ha un obiettivo chiaro. L’Europa deve difendere il diritto internazionale, la de-escalation e i negoziati”.

La ministra della Difesa, Margarita Robles, aveva poi spiegato che gli Usa avevano ritirato una decine di aerei cisterna dalle due basi in Andalusia, ricordando come gli accordi di cooperazione stabiliscano che le truppe americane possano operare in Spagna ” nell’ambito della legalità internazionale” mentre ora sono impegnate in azioni unilaterali, senza il sostegno di organizzazioni multinazionali, come Onu, Nato e Ue.

“Hanno detto che non possiamo usare le loro basi” ha affermato Donald Trump in conferenza stampa, rimarcando però che “nessuno può dirci di non usare le basi”.

“La Spagna non ha una grande leadership”, ha poi aggiunto il presidente Usa scagliandosi contro il Governo Sanchez e annunciando di aver detto al segretario del Tesoro Scott Bessent “di interrompere il commercio con la Spagna. Non vogliamo avere nulla a che fare con loro”.

La frecciata a Starmer

Non molto migliore il trattamento riservato dal Commander-in-Chief anche al maggiore alleato in Europa, il Regno Unito, reo di non aver permesso l’utilizzo della base nell’isola Diego Garcia, nell’Oceano indiano.

“Non sono contento del Regno Unito. Ci sono voluti tre o quattro giorni per capire dove potevamo atterrare. Non abbiamo certo a che fare con Winston Churchill” ha detto ancora Trump parlando di Keir Starmer.

Parlando alla Camera dei Comuni, il premier britannico ha confermato infatti che le basi del Regno Unito non fonrniranno “appoggio, a meno che non sia necessario dal punto di vista umanitario”.

“Il presidente americano Donald Trump – ha spiegato – ha espresso il suo disaccordo con la nostra decisione di non essere coinvolti con gli attacchi iniziali. Ma spetta a me decidere cosa è negli interessi nazionali britannici. Ed è quello che ho fatto e a cui mi attengo”.