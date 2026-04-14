Trump scarica Meloni, l'attacco di Marco Travaglio: "Lui re Mida all'incontrario, lei da serva a nemica"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Dopo l’attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, è arrivato il commento di Marco Travaglio che ha accusato il presidente statunitense di essere un “re Mida all’incontrario”. Il direttore de Il Fatto Quotidiano se l’è presa anche con la premier per cui il dietrofront del tycoon – per cui in poco tempo è passata “da serva a nemica” – rappresenta un fallimento.

Trump-Meloni, cosa ne pensa Travaglio

Tiene banco l’intervista di Donald Trump al Corriere della Sera in cui il Potus scarica Giorgia Meloni e l’attacca sia per le sue decisioni politiche che come persona.

Dello scontro dialettico – partito dopo la difesa da parte della premier nei confronti del Papa, sferzato da Trump – tra i due, che fino a poche settimane fa ribadivano la stima reciproca, ha parlato Marco Travaglio a Otto e Mezzo, su La7.

L’attacco del giornalista

“Trump pensa di avere ancora il tocco magico e di poter trasformare in oro tutto quanto tocca. In realtà è esattamente l’opposto, è un Re Mida all’incontrario ormai, è radioattivo. Quindi chiunque venga elogiato da lui è danneggiato e chiunque venga attaccato da lui, è nobilitato”, dice il giornalista.

Che poi passa alla leader di Fratelli d’Italia. “Alla Meloni sta facendo un favore senza volerlo. Per lei è chiaramente una sconfitta, il fallimento della politica dell’asservimento della destra agli Stati Uniti, senza se e senza ma, qualunque cosa chiedano. Il tentativo di restare in sella, di farsi proteggere dai poteri forti internazionali le si è ritorto contro”, aggiunge.

Secondo Travaglio dunque è venuto meno quel ruolo di ponte che Meloni si era ritagliata, viste anche le caratteristiche del presidente degli Stati Uniti. “Lui non prevede posizioni mediane. Ci sono solo due figure al suo fianco: o i servi o i nemici. Nel momento in cui per la prima volta la Meloni non è stata serva, è entrata immediatamente nella lista dei nemici insieme agli Starmer, ai Macron, ai Sanchez”, sottolinea il direttore del Fatto.

I motivi della rottura tra il presidente americano e la premier

L’analisi del giornalista prosegue facendo presente come Trump, “avendo ormai perso anche la guerra in Iran, abbia bisogno di attribuirne la colpa a qualcun altro che non sia lui. Non ci sarà quel miracoloso successo che solo nella sua testa poteva esistere e che tutti gli analisti gli avevano previsto che non avrebbe ottenuto”, chiosa.

Come detto, a rimescolare le carte in quello che era il saldo rapporto tra Trump e Meloni è stata la difesa di quest’ultima di Papa Leone, attaccato invece dal presidente americano. In seguito alla presa di posizione dell’italiana, da Washington sono arrivate parole di fuoco nei suoi confronti. Parlando al Corriere della Sera, il presidente americano si è detto “scioccato da Meloni perché pensavo avesse coraggio ed è una persona diversa da quella che pensavo. Non è più la stessa e l’Italia non sarà lo stesso Paese, l’immigrazione la sta uccidendo come tutta l’Europa”.

Inoltre, per quanto riguarda la decisione di non affiancare e aiutare gli Usa nella guerra in Iran, ha aggiunto: “L’Italia non vuole essere coinvolta anche se ottiene il suo petrolio da là e pensa che l’America dovrebbe fare il lavoro per lei”. Infine, dopo che Giorgia Meloni aveva definito inaccettabili le sue parole a Papa Leone, contrattacca: “È lei che è inaccettabile perché non le importa se l’Iran ha un’arma nucleare e farebbe saltare in aria l’Italia in due minuti se ne avesse la possibilità”.