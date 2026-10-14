Trump si "prende" la Groenlandia con petrolio e gas, ma solo sui social: l'obiettivo sono le elezioni midterm

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Donald Trump, con una serie di post sul suo social Truth, si è attribuito la proprietà della Groenlandia e ha annunciato un’esplorazione di petrolio, gas e minerali. Il presidente americano ha pubblicato un fotomontaggio con la sua faccia e la scritta: “Ciao Groenlandia”. L’obiettivo sembrerebbe essere rassicurare la popolazione in vista delle elezioni di midterm.

Il post di Trump sulla Groenlandia

In un fotomontaggio apparso sul Truth di Donald Trump nella notte americana, si vede il faccione del presidente Usa che sbuca dall’inconfondibile panorama della Groenlandia.

Nel post si legge: “Sto per iniziare un’esplorazione su larga scala di petrolio, gas e minerali nella nostra nuova e bellissima Groenlandia”.

ANSA

Nel messaggio il tycoon ha praticamente attribuito la proprietà dell’isola agli Stati Uniti, ma in realtà il territorio fa parte della Danimarca.

“Alcuni esperti sostengono che la quantità di petrolio facilmente accessibile sia superiore a quella di ogni altra terra al mondo e, cosa ancora più importante, da un punto di vista della sicurezza per la difesa e l’offesa sia degli Stati Uniti d’America che dell’Europa, non ha eguali”, ha scritto Trump nel post.

L’estrazione di minerali in Groenlandia

In realtà i ricercatori sostengono che l’estrazione di minerali e petrolio dal territorio della Groenlandia è estremamente difficile e costosa, perché i principali giacimenti si trovano in zone remote al di sopra del Circolo Polare Artico.

Intanto Stati Uniti, Groenlandia e Danimarca, il mese scorso, hanno raggiunto un accordo che, secondo Trump, garantisce agli Stati Uniti il “controllo permanente” sulla sicurezza della Groenlandia, ma che inizia con il riconoscimento della sovranità danese e del diritto all’autodeterminazione dei groenlandesi.

L’intesa apporta solo qualche modifica al trattato di Difesa del 1951 che già autorizzava gli Stati Uniti ad avere basi e truppe sull’isola.

Nel testo del documento, però, petrolio o gas non sono mai menzionati, anche se si riconosce la “cooperazione nel settore minerario e per lo sviluppo economico e la promozione di attività commerciali”, senza fornire ulteriori dettagli.

I punti poco chiari sulle estrazioni in Groenlandia

Riguardo alle esplorazioni energetiche e minerarie in Groenlandia, Trump ha detto che “ci sono esperti che sostengono che la quantità di petrolio facilmente estraibile sia di gran lunga superiore a quella di quasi qualsiasi territorio, in qualsiasi parte del mondo”.

La frase è piuttosto ambigua e poco veritiera in quanto le attività estrattive sull’isola sono state spesso ostacolate dalla geologia complessa, dalle acque ghiacciate, dal clima rigido e dalla carenza di infrastrutture.

Il Servizio geologico degli Stati Uniti, un’agenzia governativa, ha effettivamente identificato dei grandi depositi offshore, ossia in mare, di petrolio e di gas naturale, ma non è detto che le risorse contenutevi siano recuperabili facilmente e a basso costo.

Anche il prelievo delle terre rare dalla kakortokite, una roccia magmatica presente nel noto giacimento di Tanbreez può essere estremamente difficoltoso.

La difesa della Groenlandia

Nel post Trump ha infinefatto accenno anche alla questione difesa.

“Qualsiasi futuro attacco agli Stati Uniti dovrà necessariamente passare per la Groenlandia, dove la nostra Difesa abbatterà regolarmente droni, missili o qualsiasi altra forma di arma non ancora nemmeno concepita”, ha affermato il leader Usa.

Sulla questione non è ancora arrivata alcuna reazione ufficiale da parte di Copenaghen e Nuuk. In ogni caso, dopo l’accordo sul Diesel con Putin, annunciato da Trump la settimana scorsa, sembra che l’obiettivo del presidente americano sia quello di rassicurare i concittadini Usa in vista delle elezioni di midterm.