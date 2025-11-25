Trump sicuro dell'accordo "di pace vicino tra Ucraina e Russia", Mosca smentisce: "Guerra fino a Natale"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Non c’è una lettura comune dei lavori di Ginevra per la pace tra Russia e Ucraina: mentre Donald Trump si mostra fiducioso sull’accordo, Mosca appare riluttante e potrebbe proseguire il conflitto. Kiev ha accettato la bozza di intesa e Washington ha accelerato i contatti, inviando emissari a Mosca e ad Abu Dhabi, dove si tengono nuovi colloqui. La decisione finale ora spetta al Cremlino.

Russia-Ucraina, la versione di Trump

Mentre si moltiplicano le notizie con accezione positiva sulla mediazione internazionale, dai retroscena emerge che la Russia non sarebbe intenzionata ad accettare la nuova proposta di pace condivisa da Stati Uniti e Ucraina.

A diffondere l’indiscrezione, citando fonti interne, è il New York Post, secondo cui la strategia del Cremlino mirerebbe a dilatare le trattative con Donald Trump e a prolungare il conflitto almeno fino al periodo natalizio.

ANSA

Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov

Cosa è emerso da Ginevra

Intanto, i media statunitensi riportano che l’Ucraina avrebbe aderito all’ultima bozza uscita da Ginevra, articolata in 19 punti. Nella versione attuale, le questioni più delicate (in particolare il destino dei territori contesi e le garanzie di sicurezza) dovranno essere risolte solo in un futuro faccia a faccia tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump.

Su tutti gli altri aspetti, tuttavia, l’Ucraina si sarebbe già allineata al piano, compreso il limite fissato a 800 mila unità per le sue forze armate, e Zelensky ha ribadito alla coalizione dei Paesi sostenitori la disponibilità a muoversi lungo il percorso indicato dagli Stati Uniti.

Dal canto suo Trump ha descritto la trattativa come “vicina” a un’intesa, pur ammettendo la complessità dei passaggi mancanti.

Successivamente, tramite Truth Social, il presidente americano ha comunicato di aver affidato allo speciale emissario Steve Witkoff il compito di recarsi a Mosca per confrontarsi con Vladimir Putin, mentre il segretario dell’esercito Dan Driscoll incontrerà parallelamente la delegazione ucraina.

I passi successivi

Il prossimo passo è rappresentato dal trasferimento di parte dei delegati ad Abu Dhabi, dove si sono aggiunti anche i rappresentanti russi.

Ora la reazione più attesa è proprio quella di Mosca, sorpresa dalla rapidità delle mosse occidentali. I primi segnali non sono incoraggianti: Sergej Lavrov ha lasciato intendere che il Cremlino potrebbe rifiutare la versione aggiornata del piano se non rispecchiasse le richieste storiche di Mosca e se si discostasse troppo dal precedente progetto.

Lavrov ha sottolineato che dopo l’incontro in Alaska tra Trump e Putin, Mosca riteneva formalizzati alcuni punti fondamentali. La comparsa del nuovo documento richiederebbe, secondo il ministro russo, numerosi chiarimenti.

Un altro nodo riguarda il possibile incontro tra Trump e Zelensky. Sebbene l’ufficio del presidente statunitense avesse negato che vi fosse un appuntamento in agenda, Umerov ha espresso l’auspicio che possa avvenire entro fine novembre, come richiesto da Kiev.