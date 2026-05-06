Trump sospende Project Freedom nello stretto di Hormuz e parla di progressi per "accordo definitivo con Iran"

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Annuncio a sorpresa di Donald Trump, il Project Freedom subirà una breve sospensione. L’iniziativa militare Usa che vuole scortare le navi commerciali fuori dallo Stretto di Hormuz si ferma a un giorno dall’avvio dell’operazione. Alla base della decisione le trattative per l’accordo con l’Iran.

Perché Trump sospende Project Freedom

In un post su Truth, il presidente americano ha spiegato che la decisione di sospendere il Project Freedom si fonda in parte sul “fatto che sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo” con l’Iran.

Il Project Freedom, pertanto, “sarà sospeso per un breve periodo di tempo, al fine di verificare se l’accordo possa essere finalizzato e firmato”, ha scritto il tycoon.

L’annuncio di Donald Trump ha fatto balzare i futures azionari, alimentando le speranze su un accordo di pace capace di porre fine al conflitto di Stati Uniti-Israele con l’Iran.

ANSA

Nello Stretto di Hormuz transita il 20% del greggio mondiale, la sua chiusura sta portando gravi conseguenze all’economia mondiale.

Come procede l’accordo con l’Iran

La decisione di sospendere Project Freedom sarebbe stata maturata dopo i ripetuti episodi che hanno fatto temere la rottura della precaria tregua.

Il segretario di Stato Marco Rubio ha invitato l’Iran a “fare una scelta sensata” e a intraprendere la via diplomatica che potrebbe portare alla “ricostruzione, alla prosperità e alla stabilità, e a non rappresentare più una minaccia per il mondo”.

Gli Usa hanno detto a Teheran che deve “accettare la realtà della situazione” e sedersi al tavolo delle trattative, accettando condizioni che siano vantaggiose non solo per sé, ma anche per il mondo.

“Non dovrebbero assolutamente mettere alla prova la volontà degli Usa“, ha aggiunto il segretario di Stato.

Marinai fermi nel Golfo Persico

Il Project Freedom era stato annunciato dal presidente degli Stati Uniti il 3 maggio con la promessa a tutti i Paesi che gli Usa avrebbero scortato “in sicurezza fuori da queste vie d’acqua soggette a restrizioni” le navi rimaste bloccate per il conflitto.

Secondo Washington sarebbero fermi nel Golfo Persico per la chiusura dello Stretto di Hormuz imposta dall’Iran, quasi 23.000 marinai, a bordo di navi battenti bandiera di 87 Paesi.