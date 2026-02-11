Trump spinge per le elezioni in Ucraina, Zelensky smentisce l'annuncio del 24 febbraio: "Prima la sicurezza"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky intenderebbe annunciare il 24 febbraio 2026, ossia nel giorno del quarto anniversario dell’invasione russa e dell’inizio della guerra, un piano per le elezioni nazionali e per un referendum su un accordo di pace con la Russia. Lo ha scritto il Financial Times, riferendo che Trump avrebbe esercitato pressioni affinché venisse presa questa decisione. A stretto giro dalla rivelazione, il numero uno di Kiev, attraverso il suo ufficio, ha smentito l’indiscrezione.

Le pressioni di Trump su Zelensky per indire nuove elezioni in Ucraina

Il Financial Times, citando funzionari ucraini ed europei, ha sostenuto che l’Ucraina ha cominciato a pianificare le elezioni presidenziali e un referendum dopo che l’amministrazione Usa guidata da Donald Trump avrebbe esercitato pressioni su Kiev affinché entrambe le votazioni si tengano entro metà maggio.

La prestigiosa testata britannica ha aggiunto che se Zelensky non dovesse indire nuove elezioni, perderebbe le garanzie di sicurezza proposte dagli Stati Uniti.

In altre parole, Trump starebbe cercando di mettere alle strette il presidente ucraino per spingerlo a concludere rapidamente i negoziati di pace con la Russia.

Le tante incognite sull’esito degli accordi di pace

Il Financial Times ha però spiegato che funzionari ucraini e occidentali hanno evidenziato che sia il calendario sia l’ultimatum degli Usa, molto probabilmente, non saranno rispettati, in quanto ci sono troppe incognite sull’esito delle trattative con il presidente Vladimir Putin.

Infine è stato sostenuto che secondo il calendario di lavoro, il Parlamento ucraino fra marzo e aprile dovrebbe impegnarsi ad attuare modifiche legislative necessarie a permettere il voto in condizioni di guerra. È opportuno ricordare che la legge marziale vieta all’Ucraina di andare alle urne in tempo di guerra.

Zelensky replica al Financial Times: “Niente annunci finché non ci sarà sicurezza”

L’ufficio del presidente ucraino ha replicato all’articolo del Financial Times relativo al presunto annuncio del 24 febbraio sulle nuove elezioni e sul referendum.

“Finché non ci sarà sicurezza, non ci saranno annunci (sulle elezioni, ndr)”, ha brevemente dichiarato l’ufficio citato da Rbc Ucraina.

Russia: “Non abbiamo ricevuto i punti per la soluzione del conflitto”

Le trattative sono in corso, ma procedono tra mille ostacoli. Una prova di ciò è arrivata nelle scorse ore, quando il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha dichiarato in un’intervista di non aver ricevuto il testo del piano di pace in venti punti per la soluzione del conflitto attraverso canali ufficiali o non ufficiali.

Gli ucraini “stanno sventolando un certo documento di venti punti che nessuno ci ha trasmesso, né ufficialmente né informalmente”, ha affermato Lavrov.