Trump su Meloni, "serve un ordine restrittivo" è la nuova provocazione ma Palazzo Chigi sceglie di non reagire

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni a colpi di meme: l’ultimo, pubblicato sul social network Truth, mostra la premier italiana in una posa adorante nei confronti dell’inquilino della Casa Bianca. La scritta a corredo: “Restraining order needed”, ovvero “Urge un ordine restrittivo“, come a rappresentare Meloni nelle vesti di una stalker. Pur esprimendo “sconcerto”, Palazzo Chigi ha scelto di non replicare, così come il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Trump contro Meloni, ancora

La provocazione di Trump, che di fatto sfiducia Meloni, è arrivata proprio alla vigilia del vertice Nato di Ankara, durante il quale i capi di Stato e di governo dei Paesi aderenti dovranno decidere in che termini far proseguire l’alleanza occidentale.

Da mesi Trump si lamenta dei partner, accusandoli di lassismo e di poca collaborazione sia per quanto riguarda la mancata volontà di partecipare direttamente alle azioni militari, ed anche con riferimento agli stanziamenti economici volti a sostenere la Nato.

ANSA

Solo pochi giorni prima, da Trump era arrivata un’altra bordata all’Italia e altri Paesi Nato, accusati di non volersi fare carico delle spese necessarie. In sintesi, sempre via social, Trump aveva ricordato come gli Usa paghino 999 miliardi alla Nato mentre l’Italia solo 48,8.

La reazione di Palazzo Chigi

Nella notte fra il 5 e il 6 luglio è arrivata la replica di Palazzo Chigi. Al netto dello “sconcerto” espresso per l’ennesima provocazione, la premier ha scelto di non rispondere per le rime.

“Non reagiremo a questa provocazione”, è stata la prima reazione a caldo, riportata dal Corriere della Sera. Nella notte il ministro degli Esteri Antonio Tajani e Meloni si sono sentiti per concordare la strategia: ignorare il nuovo attacco trumpiano. Eventuali sviluppi potrebbero giungere successivamente.

Le parole di Crosetto: “Mantenere i rapporti”

Guido Crosetto, ministro della Difesa, ai microfoni di SkyTg24 ha dichiarato che “non ho avuto nessuna reazione, la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato fondamentale come gli Usa. Le persone passano ma i rapporti” con gli alleati “devono rimanere, non ho pensato a nulla e ho guardato altro”.

E ancora: “L’Italia ha sempre rispettato gli impegni presi con gli Stati Uniti in ambito Nato. Abbiamo aiutato e continueremo ad aiutare l’Ucraina con le risorse che avremo in Finanziaria. Intanto c’è un programma europeo importante di aiuti che sta partendo, ancora più rilevante di quello della Nato”

La strategia di Donald Trump

Quale sia la strategia di Donald Trump l’ha spiegato Daniele Compatangelo, l’inviato di La7 a Washington, autore della telefonata-scoop nella quale il presidente Usa ha accusato Meloni di elemosinare una foto insieme.

Compatangelo ha spiegato che la strategia trumpiana è tanto semplice quanto brutale: cannoneggiare quotidianamente gli alleati occidentali per costringerli a cedere alla sua volontà, ovvero permettere un maggiore utilizzo delle basi Nato, partecipare in via diretta alle azioni belliche Usa e aumentare la spesa militare.

Trump è rimasto turbato dal “tradimento” di Meloni, che non ha voluto partecipare direttamente alla guerra in Iran. Da allora è in corso una escalation di provocazioni.

Ma è possibile che dietro alla strategia trumpiana ci sia anche dell’altro: nel giro di pochissime ore, l’ultimo meme che riguarda Meloni è stato letteralmente sommerso da una quantità di altri contenuti social, fra i quali almeno una ventina fra pubblicità e contenuti sponsorizzati.

Trump sa che ad ogni meme particolarmente aggressivo segue un picco di traffico su Truth, social network di sua proprietà. Oltre, naturalmente, a un picco di interazioni. Non è escluso che dietro a questi attacchi ci sia anche un interesse puramente economico: la monetizzazione dei clic.

La solidarietà di Calenda a Meloni: “Ignobile bullo”

“Trump è un ignobile bullo da quattro soldi. Piena solidarietà alla Presidente del Consiglio”, ha scritto su X Carlo Calenda, leader di Azione.