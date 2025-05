Trump telefona a Putin e Zelensky, lunedì 19 maggio la chiamata per fermare la guerra in Ucraina: cosa dirà

Donald Trump annuncia una mossa che a suo dire potrebbe portare a una svolta nella guerra in Ucraina. Lunedì 19 maggio, alle 10 del mattino (le 16 in Italia), il presidente degli Stati Uniti parlerà al telefono con Vladimir Putin e successivamente con Volodymyr Zelensky, in una mossa annunciata come decisiva per tentare di fermare il conflitto.

La telefonata di Trump per fermare la guerra

“Spero che sia una giornata produttiva“, ha scritto Trump su Truth il 17 maggio. “Questa guerra non avrebbe mai dovuto iniziare, ora vogliamo che finisca”.

Come riporta Ansa, in programma anche un confronto con alcuni rappresentanti della NATO, subito dopo la chiamata con il leader ucraino.

Fonte foto: ANSA

Zelensky e Trump alla Casa Bianca

Sanzioni in arrivo se Mosca non accetta l’accordo

Trump ha dichiarato che, in assenza di un’intesa, tornerà a spingere per sanzioni durissime contro la Russia: “Sarebbero devastanti, l’economia russa è già sotto pressione e i prezzi del petrolio sono bassi”, ha detto a Fox News. E ha aggiunto: “Credo che Putin sia stanco di questa guerra, vuole uscirne”.

Il tycoon ha sottolineato di avere ancora un “ottimo rapporto” con il leader del Cremlino, pur promettendo una linea dura in caso di mancata cooperazione.

L’obiettivo resta un cessate il fuoco immediato, alla luce di una guerra che, secondo Trump, causa oltre 5.000 vittime a settimana tra russi e ucraini.

Scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina

Sul fronte diplomatico ufficiale, si è tenuto un colloquio telefonico tra i ministri degli Esteri di Russia e Stati Uniti, Serghei Lavrov e Marco Rubio. Al centro del dialogo, i colloqui diretti tra Mosca e Kiev a Istanbul, che hanno prodotto un accordo per lo scambio di 1.000 prigionieri per parte.

Secondo il Cremlino, lo scambio è una condizione preliminare per riprendere le trattative. Il portavoce Dmitry Peskov ha dichiarato che un incontro tra Putin e Zelensky è “possibile” ma solo dopo “un’intesa preliminare tra le due parti”.

Nuovo attacco russo a Sumy: 9 morti

Nonostante i segnali di apertura, la guerra non si ferma. Un drone russo ha colpito un minibus di civili in partenza da Bilopillia, nella regione ucraina di Sumy. Il bilancio è tragico: 9 morti e 7 feriti, tra cui una famiglia intera uccisa – padre, madre e figlia.

“È stata un’uccisione deliberata”, ha denunciato Zelensky su X, definendo l’attacco un “crimine di guerra”. Il presidente ucraino ha ribadito l’urgenza di un cessate il fuoco immediato, accusando Mosca di sabotare i colloqui con una “delegazione debole e priva di poteri”.