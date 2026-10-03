Trump tende la mano a Meloni dopo la bufera, “Mi è sempre piaciuta e il rapporto è molto buono”: il messaggio

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Donald Trump ha dichiarato che Giorgia Meloni gli “è sempre piaciuta” e che il rapporto con la premier italiana è “molto buono”. Parole pronunciate il 2 ottobre alla Casa Bianca, davanti ai giornalisti, poco prima di partire per l’Alabama. Un cambio di tono netto dopo mesi di attacchi, dall’accusa di averlo “implorato” per una foto al G7 fino al meme sull'”ordine restrittivo” postato su Truth.

Trump e Meloni, le parole del presidente alla Casa Bianca

Come riporta Adnkronos, il presidente ha risposto ai cronisti mentre lasciava Washington per l’Alabama.

“Giorgia Meloni mi è sempre piaciuta, il rapporto è molto buono”, ha detto.

La frase è arrivata in un intervento a ruota libera, nel quale ha parlato anche delle elezioni di metà mandato.

Stando ad Agenzia Nova, ha scherzato sull’ipotesi di un impeachment nel caso in cui i democratici vincessero.

Nelle frasi riportate dalle agenzie, Trump non è tornato su Iran e basi militari, i due nodi che avevano acceso lo scontro.

Trump Meloni, i mesi di tensione dal G7 a Sigonella

La frattura pubblica era esplosa il 19 giugno. Quel giorno Trump aveva sostenuto che la premier lo avesse “implorato” per una foto al G7 in Francia e che le avesse parlato “per pena”.

Nei giorni successivi l’aveva accusata di aver “voltato le spalle” agli Stati Uniti sul dossier Iran. Al centro della polemica c’era il mancato via libera all’uso delle basi italiane, Sigonella in testa, per le operazioni contro Teheran. Si trattava della campagna di bombardamenti statunitense e israeliana contro l’Iran.

Trump lamentava la riluttanza degli alleati europei a mettere a disposizione le proprie strutture. All’inizio di luglio il presidente aveva rilanciato su Truth un meme che evocava un “ordine restrittivo” contro la premier.

Secondo il Financial Times, la provocazione rifletteva il “persistente risentimento” del presidente verso gli alleati Nato che avevano frenato sull’uso delle basi europee.

Meloni e Trump, la risposta della premier

Meloni aveva replicato con un video, rivendicando: “Io e l’Italia non imploriamo mai”. Su Instagram aveva poi risposto con una frase più secca. “Esserti amica non ha certo aiutato la mia popolarità”, aveva scritto.

Il botta e risposta aveva segnato uno dei momenti più freddi dei rapporti tra Washington e Roma. La premier aveva così respinto l’immagine di una leader che chiede favori a Washington.

Le parole del 2 ottobre sembrano ora archiviare quella stagione, almeno nei toni. Resta da capire se alla ricomposizione seguiranno passi concreti sui dossier che avevano incrinato l’asse tra Roma e Washington.