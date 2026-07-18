Trump torna a minacciare il Canada di annessione per il fumo degli incendi, "Pagheranno i danni"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Da diverse settimane il Canada sta affrontando un’emergenza incendi di proporzioni enormi, con quasi 900 roghi, almeno 200 dei quali nella provincia sudorientale dell’Ontario, vicino al confine con gli Usa. I fumi e le ceneri degli incendi, trasportati dal vento, sono arrivati fino negli Stati Uniti, oscurando il cielo dall’Ohio a Washington D.C. Il presidente Trump ha accusato il Canada di esserne responsabile, tornando a parlare di annettere il Paese agli Stati Uniti.

Gli incendi che stanno devastando il Canada

Gli incendi estivi nelle vaste foreste del Canada non sono una novità, e non è nemmeno inusuale che il Paese abbia difficoltà a controllarli.

Negli ultimi giorni però i roghi si sono estesi fino all’Ontario, dove oltre 200 focolai stanno minacciando non solo i boschi, ma anche alcune abitazioni.

Stanno anche causando un’enorme quantità di ceneri e fumo, che i venti stanno portando fino negli Stati Uniti. Le città degli Stati nordorientali del Paese, New York, New Jersey, Minnesota, Michigan, Pennsylvania e Ohio, sono state travolte.

Trump minaccia un’altra volta l’annessione

Le autorità locali hanno intimato alla popolazione di evitare di uscire di casa durante il picco dell’ondata di ceneri, ma nel dibattito si è inserito anche il presidente Donald Trump.

Trump ha accusato il Canada di non fare abbastanza per impedire che i fumi arrivino negli Usa e ha minacciato di imporre dazi per far pagare a Ottawa i danni.

Su Truth Social è poi tornato a parlare di annettere il Canada agli Stati Uniti, una minaccia già più volte avanzata dall’inizio del suo mandato.

Preoccupazione per la finale dei Mondiali

Tra gli Stati colpiti dai fumi degli incendi in Canada c’è anche il New Jersey, dove si trova il MetLife Stadium di East Rutherford, che deve ospitare la finale dei Mondiali di calcio tra Argentina e Spagna.

La qualità dell’aria al momento è pessima nella zona, anche se la visibilità non è stata ridotta dai fumi. Al momento non sono previsti cambi di programma.

La finale dovrebbe giocarsi domenica 19 luglio alle 21 ora italiana. Nelle prossime ore la nube di cenere dovrebbe diradarsi secondo le previsioni meteo.