Trump torna all'attacco sulla Groenlandia, pronto a prenderla a ogni costo perché "la vogliono Russia e Cina"

A margine dell’incontro con le compagnie petrolifere sul Venezuela, il presidente degli Usa Donald Trump è tornato a minacciare di invasione la Groenlandia, dichiarando che gli Stati Uniti agiranno nel territorio della nazione del Regno di Danimarca anche contro il volere degli abitanti. Trump ha anche sostenuto che Russia e Cina siano pronte a invadere l’isola artica, senza portare prove a riguardo.

Trump torna a parlare della Groenlandia

Il presidente degli Usa Donald Trump è tornato a parlare della Groenlandia. In questi giorni, la Casa Bianca ha rivolto numerose minacce di invasione militare e di interferenza nella politica interna della nazione del Regno di Danimarca.

Trump ha nuovamente alzato i toni, dopo i tentativi del suo segretario di Stato Marco Rubio di smorzare la tensione creatasi con la Danimarca e con l’Unione europea. Il presidente degli Usa ha dichiarato che gli Stati Uniti agiranno nella regione “che a loro piaccia o no”, dove “loro” sono gli abitanti della Groenlandia.

Le dichiarazioni arrivano dopo quelle del vicepresidente Vance, che aveva invitato gli europei a prendere sul serio le intenzioni di Trump verso la Groenlandia e di quelle del presidente francese Macron, che ha accusato gli Usa di ignorare il diritto internazionale e di allontanarsi dagli alleati.

La dura risposta dei groenlandesi: “Non vogliamo essere americani”

Alle dichiarazioni di Trump hanno risposto tutti i leader di tutti i partiti rappresentati nel parlamento della Groenlandia, che in una dichiarazione congiunta hanno detto:

Non vogliamo essere americani, non vogliamo essere danesi, vogliamo essere groenlandesi. Il futuro della Groenlandia deve essere deciso dal nostro popolo.

Le ipotesi di invasione da parte di Russia e Cina

Trump ha sostenuto che la necessità di annettere la Groenlandia sia legata a questioni di sicurezza. Il presidente degli Usa ha apertamente accusato Russia e Cina di voler prendere il controllo dell’isola e, per questa ragione, gli Usa dovrebbero intervenire.

Da notare che non solo la Groenlandia è parte della Danimarca, che è una nazione della Nato, e che quindi qualsiasi attacco russo o cinese attiverebbe gli articoli di mutua difesa dell’alleanza, ma che gli Usa hanno un accordo di difesa separato che riguarda proprio la Groenlandia con Copenaghen, risalente agli anni ’50.

Secondo diversi analisti, le ragioni di sicurezza non reggono come giustificazione per l’annessione della Groenlandia. In molti sostengono che Trump punti allo sfruttamento delle risorse del sottosuolo dell’isola.

Gli investimenti in Venezuela

Le dichiarazioni sono arrivate a margine dell’incontro di Trump con le grandi aziende petrolifere che operano o potrebbero operare in futuro in Venezuela. Il Presidente degli Usa ha chiesto 100 miliardi di dollari di investimenti per ripristinare le capacità estrattive del Paese.

Il Venezuela, pur avendo le più vaste riserve petrolifere al mondo, non ha le infrastrutture per estrarle in maniera efficiente e infatti non è nemmeno tra i primi 10 Paesi produttori di petrolio al mondo.

Diversi dirigenti delle aziende convocate, tra cui quelli di ExxonMobil, hanno però espresso scetticismo sul piano di Trump. Le società petrolifere hanno specificato che, senza riforme politiche che diano garanzie sugli investimenti, impegnarsi in Venezuela non sarà possibile.