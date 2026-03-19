Trump valuta l'invio di migliaia di soldati in Iran e il Pentagono chiede 200 miliardi per la guerra

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Gli Stati Uniti sono a un bivio operativo: stemperare il proprio intervento in Medio Oriente oppure gettarsi a capofitto nella guerra contro l’Iran. La prima sarebbe la decisione più strategica, ma la porzione neoconservatrice degli apparati statunitensi sembra remare contro. Tra le varie opzioni sul tavolo, l’amministrazione Trump sta valutando l’invio di migliaia di soldati sull’isola di Kharg, a un passo dall’Iran continentale. Soltanto un’invasione terrestre potrebbe sperare di far capitolare il regime sciita. Intanto il Pentagono ha chiesto alla Casa Bianca di approvare una richiesta al Congresso di oltre 200 miliardi di dollari per finanziare il conflitto.

Gli Usa invieranno militari in Iran?

Nelle ultime settimane, Usa e Israele hanno tentato e continuano a tentare di sobillare un intervento dei curdi iraniani contro il regime degli ayatollah. Con l’auspicio di innescare rivolte interne che portino al crollo della Repubblica Islamica.

Nonostante le resistenze e i dubbi da parte curda, anche e soprattutto nella loro porzione irachena, il piano evidenzia come un’azione terrestre sia indispensabile per pensare di piegare l’Iran.

ANSA

L’invio di militari americani in terra persiana appare poco verosimile nelle dimensioni profilate dall’amministrazione Trump. Tuttavia, come riportato da Reuters, tra le ipotesi ci sarebbe il dispiegamento di truppe lungo le coste persiane per assicurare il passaggio sicuro dello Stretto di Hormuz.

L’intervento diretto “boots on the ground” dei soldati statunitensi potrebbe ottemperare anche un altro obiettivo: mettere al sicuro l’uranio arricchito iraniano. Impedire la corsa nucleare di Teheran è infatti un principio strategico per Washington e Israele.

Miliardi per la guerra in Medio Oriente, cosa c’è dietro

Secondo un alto funzionario dell’amministrazione Trump, interpellato dal Washington Post, il Pentagono ha chiesto alla Casa Bianca di approvare una richiesta al Congresso di oltre 200 miliardi di dollari per finanziare la guerra in Iran.

Si tratta di una richiesta enorme, fuori da ogni logica politica prima che militare, che quasi certamente incontrerà la resistenza dei (tanti) legislatori contrari all’impantanamento americano nel conflitto mediorientale.

La somma di 200 miliardi supererebbe di gran lunga i costi della massiccia campagna di attacchi aerei condotta finora dagli Usa. L’intento degli apparati statunitensi andrebbe però oltre il coinvolgimento nella guerra contro l’Iran.

Tra utilizzo di intercettori Thaad, sistemi di difesa aerea, missili, portaerei, droni e munizioni gli Stati Uniti hanno investito molto più di ciò che avevano preventivato. In un conflitto tra l’altro in cui si sono lasciati trascinare da Israele, convinti di liquidare la Repubblica Islamica in pochi giorni.

Il pacchetto di 200 miliardi di dollari, pur suonando esagerato a ogni analista, mirerebbe in tal senso ad aumentare urgentemente la produzione di armamenti cruciali, utilizzati dalle forze statunitensi e israeliane per colpire migliaia di obiettivi nelle ultime tre settimane.

Un indizio è emerso negli scorsi giorni, quando è trapelata la notizia che il Dipartimento della Difesa starebbe studiando investimenti di tali dimensioni.

Negli Usa non tutti sono d’accordo sul conflitto

I sondaggi più recenti mostrano come l’opinione pubblica sia in larga parte contraria all’intervento americano in Medio Oriente, con percentuali molto più alte rispetto ai conflitti che coinvolsero le amministrazioni Bush e Obama.

La richiesta di finanziamento, inoltre, rischia di scatenare un’accesa battaglia politica al Congresso. Il sostegno politico all’iniziativa rimane tiepido e i Democratici l’hanno criticato aspramente.

I Repubblicani hanno manifestato il loro appoggio alla richiesta di stanziamenti supplementari, ma non si sono ancora impegnati in una vera e propria strategia legislativa né hanno individuato un percorso chiaro per superare la soglia dei 60 voti necessaria al Senato.

Donald Trump ha basato la sua campagna elettorale sulla promessa di porre fine agli interventi americani all’estero e ha spesso criticato l’amministrazione Biden per la quantità di denaro stanziata per finanziare la guerra in Ucraina.

Secondo l’ispettore generale speciale statunitense per l’operazione Atlantic Resolve, a dicembre il Congresso aveva approvato circa 188 miliardi di dollari di spesa per il conflitto russo-ucraino.

Quanto è costata agli Usa finora la guerra contro l’Iran

Secondo diverse fonti il costo della guerra in Iran è cresciuto rapidamente per le casse statunitensi, superando gli 11 miliardi di dollari solo nella prima settimana.

Poco dopo l’inizio dell’offensiva congiunta israelo-americana, l’amministrazione Trump ha avviato la preparazione di una richiesta di finanziamento aggiuntivo per tentare di coprire i costi.

Si tratta di una procedura spesso necessaria per garantire che le forze armate mantengano la loro prontezza operativa contro potenziali minacce globali. Inclusi scenari di guerra aperta.

All’interno del Pentagono, l’iniziativa è stata guidata dal vicesegretario alla Difesa Steven Feinberg, che nell’ultimo anno si è concentrato sull’industria della difesa americana e sull’aumento della produzione di munizioni di precisione.

Munizioni che, però, si sono rapidamente esaurite a causa del conflitto in Medio Oriente. Ma non è tutto qui. Che le esigenze militari degli Usa oltrepassino la crisi iraniana, lo si evince anche da altri indizi.

Ancor prima dell’intervento in Iran, Trump aveva richiesto un bilancio della difesa di 1.500 miliardi di dollari, oltre il 50% in più rispetto all’anno precedente. Non è ancora chiaro come, e se, tale stanziamento supplementare possa essere conteggiato nel totale.

Ciò che è certo è che l’Ufficio di gestione e bilancio della Casa Bianca ha contestato questa somma durante varie riunioni interne, ritenendola eccessiva.