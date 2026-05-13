Trump vola in Cina da Xi Jinping per non perdere la guerra, qual è la reale posta in gioco tra Usa e Pechino

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il 14 e il 15 maggio Donald Trump visiterà Pechino per incontrare Xi Jinping. Mai come questa volta l’incontro tra i due presidenti risulta decisivo per la “grande guerra” che incombe dietro i conflitti regionali come quello in Iran: la contesa tra Stati Uniti e Cina. Descritto come un colloquio per stringere accordi economici e tecnologici, il bilaterale mette in gioco molto di più. Gli Usa sono in palese difficoltà perché sovraesposti e vogliono garanzie sul quadrante più strategico per loro, cioè Taiwan e l’Indopacifico. Pechino vuole invece rilanciare la “coesistenza pacifica” tra potenze da una posizione di forza, puntando sui flussi di terre rare in uscita e sulle forniture di chip americani in entrata. Per scopi molto poco economici.

Primo punto, gli Usa stanno perdendo la guerra in Iran

Lo aveva previsto e analizzato in anticipo: gli Stati Uniti stanno perdendo strategicamente la guerra contro l’Iran. Innanzitutto perché non hanno raggiunto alcun obiettivo prefissato, cioè il blocco della corsa nucleare di Teheran e l’annullamento del suo apparato missilistico. Anzi, hanno aggiunto al calderone la letale crisi dello Stretto di Hormuz.

Un vero guaio se si considera che l’intero impianto della superpotenza americana si basa sul controllo dei mari globali, e cioè dei colli di bottiglia. Dopo Bab-el Mandeb sotto lo scacco degli Houthi, Washington ha dovuto ammettere che anche il controllo del Golfo Persico è quantomeno conteso da un impero rivale.

ANSA

Allo schema si aggiunge un’ulteriore difficoltà. Gli Usa hanno spostato forze e mezzi dall’Indopacifico al quadrante mediorientale, indebolendo l’essenziale contenimento marittimo ai danni della Cina nel nodo di Taiwan. E Pechino non è stata certo a guardare.

Detentrice di gran parte del debito pubblico statunitense e indispensabile esportatrice di materiali critici, la Repubblica Popolare sta approfittando delle debolezze del grande rivale per avvantaggiarsi sul piano tecnologico ed energetico.

Secondo punto, gli Usa hanno bisogno delle terre rare cinesi

Un ricatto commerciale in questi ambiti risulterebbe ora molto pesante per gli Usa, i quali necessitano di ripristinare gli armamenti consumati nel conflitto iraniano. Non per riprendere a bombardare la Repubblica Islamica, ma per riacquistare deterrenza.

Nel colpire oltre 15mila obiettivi persiani in 40 giorni di conflitto, Washington ha infatti compromesso la propria capacità di affrontare un’altra guerra nel prossimo futuro.

Nel dettaglio, si calcola che gli Stati Uniti abbiano consumato la metà della dotazione di missili d’attacco Tomahawk e dei sistemi di difesa Patriot. Hanno poi perso tre quarti degli intercettori Thaad e della balistica difensiva SM-3.

Al tavolo gli argomenti principali saranno dunque il destino di Taiwan e la questione delle tecnologia “condivisa”, cruciale per la proiezione militare di entrambe le potenze.

Terzo punto, accordo sulla contesa tecnologica

Trump non varca le soglie della Città Proibita dal lontano 2017. Era tutto un altro mondo. La Cina oggi è molto più vicina a riprendersi Taiwan con la propaganda politica e non con la forza. E inoltre la co-dipendenza materiale tra i due Paesi ha raggiunto livelli incredibili.

Durante l’ultimo bilaterale tra i due Capi di Stato, svoltosi nell’ottobre 2025 in Corea del Sud, il pomo della discordia riguardava principalmente la guerra commerciale. I dazi statunitensi ai danni della Cina sono fondamentali per impedire che Pechino utilizzi il surplus commerciale per potenziare esercito e apparato tecnologico duale.

La Cina è di gran lunga il leader mondiale nel settore della robotica, che non rappresenta un puro sfoggio propagandistico come i balletti e le gare di umanoidi possono lasciar intendere. I robot sono un elemento essenziale per raggiungere gli obiettivi industriali e manifatturieri che Pechino ha stabilito per superare gli Usa.

Per riuscire nell’impresa, servono però semiconduttori e chip dell’americana Nvidia. Il Dragone ne è ancora fortemente dipendente e non a caso ha già fatto promesse all’amministrazione Trump. La presenza di Elon Musk nella delegazione del tycoon ne è un fulgido esempio.

Ha assicurato che acquisterà più soia, che in gran parte arriva in Cina proprio dagli Usa. E ha garantito che non chiuderà così facilmente più i rubinetti delle terre rare a favore degli americani, che le utilizzano per automotive e per l’intero indotto del Pentagono.

Quarto punto, cosa vuole davvero la Cina

Sul piatto la Cina farà piombare un altro elemento dirimente: la possibilità concreta di aiutare l’Iran nella resistenza all’asse israelo-americano. Nell’etica diplomatica cinese, rinviare un incontro di primissimo livello come ha fatto Trump a marzo è un’onta insostenibile.

Gli esponenti del politburo sono soliti confermare 24 ore prima questo tipo di colloqui, e faranno certamente pesare lo “sgarbo” sofferto per mano del presidente americano. Dall’altra parte è interesse di entrambe le delegazioni arrivare all’incontro con una distensione tale da assicurare una “tregua” tecno-commerciale.

Il principale obiettivo mandarino è insomma garantire un continuo afflusso di tecnologia statunitense. Le trattative sono già ampiamente avviate da settimane, se non mesi, ma molto dipenderà anche da come Donald Trump arriverà nella Città Proibita.

E qui si inserisce la questione del supporto all’Iran, che la Cina ha già aiutato aggirando sanzioni, acquistando petrolio nonostante il blocco di Hormuz e fornendo aiuti in termini di armi e intelligence, di radar e sonar e di strumenti satellitari.