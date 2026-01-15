Trump vuole abolire le elezioni di metà mandato, "Se vieni eletto le perdi sempre, sono una cosa psicologica"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato in un’intervista che le elezioni di metà mandato, previste per il 4 novembre 2026, non dovrebbero svolgersi. Trump ha motivato questa affermazione dicendo che i presidenti le perdono sempre per una questione psicologica. Nelle prossime midterms i Repubblicani rischiano di andare in minoranza sia alla Camera, sia al Senato.

Trump vuole abolire le elezioni di metà mandato

In un’intervista all’agenzia di stampa britannica Reuters, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accennato alle prossime elezioni di metà mandato, che si terranno all’inizio di novembre del 2026.

Molti sondaggi danno il Partito Repubblicano in svantaggio, tanto da rischiare di perdere il controllo sia della Camera sia del Senato.

Reuters ha definito il presidente “frustrato” da questo scenario e ha poi riportato dichiarazioni pesanti da parte di Trump:

È una cosa psicologica, ma quando diventi presidente non vinci mai le elezioni di metà mandato. Se ci pensi bene non dovremmo nemmeno farle queste elezioni.

Il presidente non vince mai le elezioni di metà mandato?

Trump ha addotto come motivazione per l’abolizione delle elezioni di metà mandato il fatto che il partito del presidente in carica “le perde sempre” per un supposto fattore psicologico.

Negli ultimi anni, effettivamente, spesso le elezioni di metà mandato sono andate a sfavore del presidente in carica, ma non sempre. Bush nel 2002 vinse sia alla Camera sia al Senato.

Prima di lui Bill Clinton, nel 1998, guadagnò seggi pur non riuscendo a ottenere il controllo del Congresso. Infine, paradossalmente, proprio Trump nel 2018 vinse le elezioni di metà mandato al Senato, rafforzando una maggioranza molto debole.

Cosa dicono i sondaggi per le midterms

Negli Usa ogni 2 anni si vota per rinnovare tutta la Camera e un terzo del Senato. Le tornate tra queste che non coincidono con le elezioni presidenziali, che sono ogni quattro anni, si chiamano elezioni di metà mandato o midterms.

Per il 2026 i sondaggi danno i Democratici in netto vantaggio, soprattutto alla Camera, che rinnovandosi per intero e in base alla popolazione riflette maggiormente il voto popolare.

Il Senato, fino a pochi mesi fa, non sembrava in pericolo. Gli Stati che andranno al voto sono per lo più sicuri per i repubblicani e comunque pochi apparivano in bilico.

Di recente però il grave calo dei consensi di Trump unito ad alcune candidature molto forti dei Democratici, ha messo in dubbio Stati come l’Ohio, l’Alaska e perfino il Texas.

Non è quindi così improbabile che i Repubblicani possano perdere il controllo dell’intero Congresso tra 10 mesi.