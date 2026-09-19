Trump vuole cambiare nome all'intelligenza artificiale e lancia tre proposte: cosa ha scritto su Truth

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Donald Trump vuole cambiare nome all’intelligenza artificiale e ha lanciato un sondaggio su Truth Social per scegliere l’espressione più adatta. Secondo il presidente degli Stati Uniti la formula in uso è imprecisa e poco elegante rispetto a ciò che quella tecnologia rappresenta davvero. Le alternative che ha proposto ai suoi follower sono tre.

Il sondaggio di Trump su Truth e le tre proposte per l’intelligenza artificiale

Come riporta Tgcom24, Trump ha affidato la propria proposta a un post pubblicato sulla piattaforma che ha fondato dopo l’esclusione dai principali social network.

Nel messaggio sostiene che molte persone considerino l’espressione “Artificial Intelligence” inaccurata e poco elegante rispetto alla realtà di quella tecnologia.

Da qui l’idea di sottoporre agli utenti una scelta fra tre definizioni alternative.

La prima è “Superior Intelligence“, cioè intelligenza superiore, la seconda “Extreme Intelligence“, intelligenza estrema, la terza “Supreme Intelligence“, intelligenza suprema.

Il presidente ha invitato i follower a votare quale fra le tre descriva meglio quella che ha definito una rivoluzione in continua crescita.

La linea del presidente sullo sviluppo dell’IA

L’iniziativa si inserisce in una posizione politica ben definita sul tema.

Il capo della Casa Bianca si colloca infatti su una linea apertamente favorevole all’accelerazione dello sviluppo di questa tecnologia.

Nei giorni scorsi ha ridimensionato gli allarmi sui rischi estremi, sostenendo che gli Stati Uniti dispongano già degli strumenti necessari per controllare il settore.

Nel suo ragionamento un rallentamento finirebbe soltanto per favorire la Cina nella competizione tecnologica in corso.

Quella lettura si contrappone alle richieste di maggiori garanzie avanzate da alcuni dei principali protagonisti dell’industria, che da tempo chiedono regole più stringenti.

Da dove arriva l’espressione intelligenza artificiale

L’espressione che Trump vorrebbe archiviare ha una storia lunga settant’anni.

Il termine fu coniato dall’informatico John McCarthy, che lo utilizzò nel 1955 per presentare il seminario di Dartmouth, l’incontro che l’anno successivo diede ufficialmente avvio alla disciplina.

La scelta di quella formula fu discussa già allora, perché diversi studiosi ritenevano che la parola artificiale rischiasse di suggerire un’imitazione dell’intelligenza umana anziché una tecnologia autonoma.

Da allora la definizione si è imposta a livello globale ed è entrata nei testi normativi, compreso il regolamento europeo approvato nel 2024.

Difficile quindi che un sondaggio online possa modificare un’espressione ormai consolidata nel linguaggio scientifico e giuridico.