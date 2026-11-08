Trump vuole campioni di MMA nel suo ufficio stampa e chiama Dana White, la risposta del presidente della UFC

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Dopo le elezioni americane di midterm e la stangata ricevuta dai repubblicani, Donald Trump ha annunciato di aver offerto a Dana White, presidente e ceo della UFC, il posto di portavoce della Casa Bianca, chiedendogli di portare con sé come assistenti alcuni campioni di arti marziali miste (MMA). A darne la notizia è stato lui stesso in un post pubblicato sabato 7 novembre su Truth Social, mentre White era a Londra per un evento di boxe. White non ha detto se accetterà, ma lunedì 9 novembre vedrà il presidente alla Casa Bianca.

Dana White tra Instagram e incontro di lunedì: cosa ha detto a Londra

Poco dopo il post White ha condiviso su Instagram il messaggio di Trump, aggiungendo un’immagine di sé dietro il podio della sala stampa della Casa Bianca e la didascalia “On to the next chapter”, cioè verso il prossimo capitolo. Alla conferenza stampa seguita alla serata di boxe ha risposto scherzando: “Ho già un sacco di lavori”. Ha aggiunto che dopo l’incontro con il presidente ci sarà più da dire.

Secondo una fonte vicina alla vicenda, riportata dai media americani, White avrebbe però già rifiutato, mentre un collaboratore della Casa Bianca avrebbe lasciato intendere che il presidente scherzava. Steven Cheung, direttore della comunicazione della Casa Bianca, ha invece rilanciato il post invitando White a farlo.

Chi sono i sei lottatori che Trump vorrebbe come assistenti

Nel messaggio Trump definisce White un violento combattente e guerriero e scrive che i lottatori indicati servono a “difenderci dalla sinistra folle”. Riconosce anche che alcuni non sono originari degli Stati Uniti. È il caso dei russi Islam Makhachev e Khabib Nurmagomedov, entrambi del Daghestan ed ex campioni dei pesi leggeri, e della brasiliana Amanda Nunes, che oggi ha la cittadinanza americana.

Gli altri tre sono americani: Justin Gaethje, Daniel Cormier, che ha vinto il titolo in due categorie di peso, e Kayla Harrison. Quest’ultima, due volte oro olimpico nel judo e campionessa dei pesi gallo, nel post compare con il cognome sbagliato, Harris.

Gaethje la Casa Bianca la conosce già: il 14 giugno, giorno degli 80 anni di Trump, ha vinto il main event di UFC Freedom 250, il primo evento sportivo professionistico mai ospitato dalla residenza presidenziale, battendo Ilia Topuria e conquistando il titolo dei pesi leggeri.

Portavoce vacante, Miller al posto di Wiles e l’ordine al dipartimento di Giustizia

L’incarico è vacante dal 16 ottobre, quando Katie Zacharia ha lasciato dopo cinque giorni e un solo briefing. Era subentrata a Karoline Leavitt, uscita a fine agosto.

La proposta a White arriva dopo la sconfitta repubblicana alle elezioni di metà mandato del 3 novembre, che hanno consegnato ai democratici sia la Camera sia il Senato. Venerdì Trump ha annunciato che da lunedì 9 novembre Stephen Miller, finora vice capo di gabinetto e figura chiave della linea dura sull’immigrazione, prenderà il posto di Susie Wiles, che passerà invece allo staff politico del presidente.

Sempre sabato il presidente ha scritto su Truth di aver ordinato al dipartimento di Giustizia di indagare sui democratici, accusati di “estorsione ai massimi livelli” per le minacce di impeachment contro il ministro della Giustizia Todd Blanche e altri membri dell’amministrazione. Il nuovo Congresso si insedierà il 3 gennaio.