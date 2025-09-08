Trump vuole far crollare l'economia russa dopo gli attacchi su Kiev, Ursula von der Leyen: "Deride diplomazia"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il più grande attacco russo dall’inizio della guerra avrà delle conseguenze. Donald Trump ha espresso la sua frustrazione nei confronti di Putin. Il segretario del Tesoro Bessent ha affermato che ci saranno sanzioni più severe. Dall’Ue il pieno supporto all’Ucraina.

Trump e l’ex amico Putin

Dopo il più grande attacco aereo mai condotto dalla Russia sull’Ucraina, il Ferragosto in Alaska sembra sempre più lontano. Donald Trump ha rilasciato un’intervista nella quale ha dichiarato che “non sono affatto entusiasta di quello che sta succedendo lì”. Ha parlato di “orribile spreco di umanità” a seguito della morte di quattro persone, tra cui un neonato, in Ucraina.

La notte tra il 6 e il 7 settembre, più di 800 droni sono stati fatti esplodere su tutta l’Ucraina, da Kiev a Odessa. Colpite anche Dnipro, Kryvyj Rih e Zaporizhzhia. Le esplosioni sono arrivate fino al quartiere governativo, nella cittadella delle istituzioni che fino a questo momento non era mai stata toccata direttamente.

ANSA Attacco russo sulle sedi istituzionali a Kiev

Si tratta, come ha detto la prima ministra ucraina Yulia Svyrydenko, di una nuova escalation simbolica, perché la Russia è riuscita a colpire il simbolo del potere esecutivo ucraino. Il palazzo del Governo, infatti, è stato colpito. Il tetto e i piani superiori sono stati danneggiati non da un colpo diretto, ma da un abbattimento difensivo.

Seconda fase di sanzioni

Sembra iniziare così la seconda fase, quella delle sanzioni più severe e che, per citare il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, hanno lo scopo di far crollare l’economia russa. In un’intervista alla NBC News ha dichiarato che, tra le misure sanzionatorie, ci sarebbero quelle destinate a colpire gli acquirenti del petrolio russo.

L’obiettivo è paralizzare l’economia del Paese e costringere Putin al tavolo delle trattative. “Siamo pronti ad aumentare la pressione sulla Russia, ma abbiamo bisogno che i nostri partner europei ci seguano”, ha proseguito Bessent. Secondo il segretario è una gara di resistenza tra l’esercito ucraino e l’economia russa.

“E se gli Stati Uniti e l’Unione Europea intervenissero, imponendo più sanzioni e tariffe secondarie ai Paesi che acquistano petrolio russo, l’economia russa sarebbe in pieno collasso”, ha aggiunto Bessent.

Il ruolo dell’Ue

La corsa all’indignazione dopo gli attacchi è arrivata anche nelle sedi europee. Mentre Zelensky accusa la Russia di non volere la pace e chiede aiuto ai leader, tra cui Trump da cui si aspetta “una forte risposta”; Ursula von der Leyen punta un dito su Putin: “Deride la diplomazia, calpesta il diritto internazionale e uccide impunemente”.

Parole dure e che suonano divorate dal doppio standard: ci sono conflitti e vite di serie A e quelle di serie B, come le morti palestinesi. Come ci sono Paesi invasori che vanno condannati, leader considerati assassini su cui puntare il dito, come Putin, e altri lasciati liberi di agire impunemente, come Netanyahu. Solo nelle ultime ore gli attacchi israeliani hanno ucciso 80 persone.

Anche Giorgia Meloni attacca la Russia, che sembra solo “interessata ad aumentare la ferocia dei suoi attacchi”. Ha poi aggiunto che l’Italia continuerà a fare la sua parte per raggiungere una pace giusta e duratura.