Trump vuole Infantino segretario Onu da dicembre, legame speciale dal Premio Fifa per la Pace al caso Balogun

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dopo i Mondiali 2026 per il presidente della Fifa Gianni Infantino potrebbe profilarsi all’orizzonte un incarico da segretario generale dell’Onu, su precisa volontà di Donald Trump. Il legame tra i due è stretto, anche alla luce del Premio Fifa per la pace conferito al presidente Usa a dicembre e del caso Balogun in Coppa del Mondo.

Il piano di Trump per far diventare Infantino segretario Onu

A lanciare l’indiscrezione è stato il Washington Post: Donald Trump vorrebbe che sia Gianni Infantino il nuovo segretario generale delle Nazioni Unite a partire da dicembre, quando arriveranno le dimissioni di Antonio Guterres.

Una fonte ha confidato al quotidiano che il presidente degli Stati Uniti d’America ritiene che il numero uno della Fifa “sia rispettato da tutti in tutto il mondo e abbia una capacità speciale di unire le persone“.

ANSA

Affinché il piano di Trump possa effettivamente concretizzarsi, Infantino dovrebbe ottenere l’approvazione del Consiglio di Sicurezza, composto da 15 membri (tra cui i 5 permanenti con diritto di veto), seguita dalla conferma dell’Assemblea Generale.

Nella lista dei candidati a ricoprire l’incarico di segretario Onu da dicembre ci sono anche l’ex presidente socialista cilena Michelle Bachelet (che potrebbe scontrarsi con la resistenza da parte degli Usa) e l’argentino Rafael Grossi, attuale direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (a sfavore del quale giocano le preoccupazioni del Regno Unito in merito alla questione Falkland).

Il progetto di Trump contrasta con la prevista selezione di un candidato proveniente dall’America Latina o dai Caraibi, regione rappresentata l’ultima volta dal segretario generale peruviano Javier Pérez de Cuéllar tra il 1982 e il 1991.

Allo stato attuale, non è noto se Infantino sia stato messo a conoscenza del piano e non è chiaro neanche se sia interessato a ricoprire il ruolo di segretario Onu.

Il legame speciale tra Trump e Infantino

I recenti Mondiali 2026 hanno contribuito a consolidare il rapporto tra Donald Trump e Gianni Infantino, già forte alla luce del Premio Fifa per la pace conferito al presidente Usa lo scorso dicembre.

Un episodio in particolare è legato al caso Balogun, l’attaccante statunitense a cui è stata revocata la squalifica dalla Fifa dopo aver ricevuto un cartellino rosso in campo.

Donald Trump e Gianni Infantino, insieme, sono stati protagonisti della consegna della Coppa del Mondo alla Spagna vincitrice dei Mondiali, con il presidente Usa che è stato criticato per essere rimasto nell'”inquadratura” durante i festeggiamenti della nazionale spagnola.

Il commento di Paolo Zampolli all’idea di Trump su Infantino

L’inviato speciale di Trump per le partnership globali, Paolo Zampolli, interpellato sulla questione dal Washington Post, ha definito l’idea del presidente Usa “geniale“.

Secondo Zampolli, Infantino, che è “apprezzato da tutti”, “farebbe un ottimo lavoro” da segretario Onu.

Il diplomatico ha sottolineato che “esistono alcune somiglianze” tra i ruoli di presidente Fifa e di segretario generale delle Nazioni Unite: “All’Onu bisogna avere a che fare con 193 Stati membri. Nella Fifa ci sono oltre 200 membri e l’ottimo palmarès di Gianni dimostra che sa come gestire una squadra”.