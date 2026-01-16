Trump vuole la Groenlandia e minaccia dazi ai Paesi che non lo appoggiano, che rischi corre l'Italia

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Donald Trump rilancia l’attenzione sulla Groenlandia, minacciando addirittura dazi a Paesi che non appoggiano la sua strategia di sicurezza nazionale sull’isola artica, ritenuta cruciale per gli Stati Uniti. L’Italia non ha condiviso l’invio di soldati (come fatto da parte di alcuni Stati) ma cerca l’equilibrio, promuovendo la cooperazione Nato-Ue in difesa della sovranità groenlandese.

Groenlandia, la minaccia di Trump

Resta al centro del dibattito geopolitico il tema della Groenlandia, mentre cresce in parallelo il clima di tensione tra Stati Uniti, Europa e Nato. Il presidente Donald Trump ha reiterato la sua posizione, secondo cui gli States “hanno bisogno della Groenlandia” per motivi di sicurezza nazionale, arrivando a suggerire l’idea di imporre dazi doganali contro quei Paesi che non appoggiano la sua visione sulla grande isola artica.

La prospettiva, teoricamente, preoccupa anche l’Italia: come affermato da Giorgia Meloni, il governo non condivide infatti la linea di Trump in merito alla Groenlandia (a differenza dell’operazione in Venezuela), auspicando per l’Artico, nel contempo, una soluzione coordinata e condivisa fra Europa e Nato, mostrando scetticismo sull’efficacia di iniziative dei singoli Stati.

Le parole di Giorgia Meloni

In occasione della Conferenza di presentazione della Politica Artica Italiana a villa Madama, il messaggio della premier ha rafforzato il concetto.

Giorgia Meloni ha sottolineato che l’Artico deve rimanere una priorità per l’Ue e la Nato, con quest’ultima che deve “cogliere l’opportunità di sviluppare nella regione una presenza coordinata e capace di prevenire tensioni e rispondere alle ingerenza di altri attori”.

L’ironia di Crosetto

Nel contempo, l’Italia ha ironizzato sull’invio di contingenti militari, attraverso le parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha bollato l’iniziativa “Arctic endurance” come “l’inizio di una barzelletta”.

“Non è una gara a chi manda i militari in giro per il mondo, il nostro è un atteggiamento razionale” ha osservato. “Abbiamo chiesto che fosse la Nato a coordinare. Bisogna unire e non spaccare”.

Si lavora nel contempo a una “missione imprenditoriale”. La Farnesina ha convocato gli ambasciatori italiani in Danimarca, alla Nato e a Bruxelles per discutere strategie di dialogo con Copenaghen e Nuuk.

“Stiamo preparando con la nostra ambasciata a Copenaghen una missione imprenditoriale per l’Artico” ha sottolineato il ministro Antonio Tajani. “Abbiamo una visione strategica, penso a un tavolo per essere all’avanguardia dell’export in questa scenario su difesa, energia e spazio. Vogliamo sostenere le nostre imprese e stare al loro fianco perchè la regione artica è una nostra priorità”.

Come si posiziona l’Italia

L’Italia sulla questione artica sceglie quindi l’equilibrismo diplomatico, cercando di bilanciare i rapporti con l’Europa, la Nato e l’amministrazione Trump. Nonostante la linea isolazionista statunitense sia percepita come una minaccia, il governo Meloni punta sulla “strada politica”.

Nel documento strategico presentato a Villa Madama, si ribadisce la centralità della regione e della difesa della sovranità della Groenlandia e della Danimarca.

Allo stesso tempo, si condivide indirettamente l’apprensione degli Stati Uniti, derivante dalle mire di Russia e Cina sull’isola. Ecco perché si chiarisce che il contributo italiano si focalizzerà su cyber-resilienza, protezione di infrastrutture critiche e sorveglianza satellitare.