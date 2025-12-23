Trump vuole strappare la Groenlandia all'Europa, "serve per la sicurezza nazionale": la Danimarca s'indigna

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Donald Trump torna a reclamare la Groenlandia e ha già pronto l’inviato speciale. Il presidente degli Stati Uniti ha infatti nominato per il ruolo il governatore della Louisiana Jeff Landry, la cui missione nell’isola non è però ancora chiara. L’improvvisa iniziativa del capo della Casa Bianca ha fatto andare su tutte le furie il governo della Danimarca, che ha convocato l’ambasciatore americano.

Trump nomina l’inviato speciale in Groenlandia

Trump è tornato a ribadire come l’annessione agli Usa dell’isola, territorio autonomo del Regno della Danimarca, sia una “questione di grande importanza”.

“Non abbiamo bisogno della Groenlandia per i minerali e il petrolio, ma per la sicurezza. Dobbiamo averla – ha detto in una conferenza da Mar-a-Lago, in Florida – Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale. E se date un’occhiata alla Groenlandia, guardando su e giù lungo la costa, ci sono navi russe e cinesi dappertutto. Ne abbiamo bisogno per la sicurezza nazionale“

Di fronte alle osservazioni sul fatto che si tratti di una nazione sotto il controllo del governo di Copenaghen, il tycoon ha risposto che la Danimarca “non ha speso soldi” e “non hanno protezione militare“.

“Dicono che la Danimarca fosse lì 300 anni fa o qualcosa del genere con una barca. Beh, anche noi eravamo lì con le barche, ne sono sicuro. Quindi, dovremo sistemare le cose“.

Chi è Jeff Landry

Per quanto riguarda la scelta a sorpresa di un inviato speciale senza esperienze in materia di Esteri, Trump ha spiegato che “non l’ho chiamato io, mi ha chiamato lui. È molto proattivo, è un ottimo ragazzo, un uomo d’affari”.

Il governatore della Louisiana Jeff Landry è un repubblicano fedelissimo di Trump, che aveva già espresso apprezzamento per le mire del presidente sulla Groenlandia.

Il governatore della Lousiana, Jeff Landry, ad un incontro con Donald Trump

Veterano dell’esercito ed ex poliziotto, è stato membro del Congresso e procuratore generale dello Stato dal 2016 fino alla vittoria alle elezioni nel 2023.

Fervente oppositore dei democratici, anche con battaglie legali sull’obbligo del vaccino anti-Covid contro l’ex presidente Biden e l’ex governatore John Bel Edwards, Landry ha difeso la legge sull’aborto della Louisiana, una delle più severe negli Usa.

La reazione della Danimarca

La reazione di Copenhagen non si è fatta attendere, con il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen che ha definito “inaccettabile” la nomina di un inviato speciale per la Groenlandia e ha comunicato di aver convocato l’ambasciatore Usa, di comune accordo con il colleghi al governo nell’isola.

“La nomina conferma che l’interesse americano per la Groenlandia è ancora vivo. Tuttavia, siamo fermamente convinti che tutti, compresi gli Stati Uniti, debbano rispettare l’integrità territoriale del Regno”

In una dichiarazione congiunta, il premier danese Mette Frederiksen e il primo ministro della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen hanno risposto in maniera diretta a Trump: “Non potete annettere altri Paesi. Nemmeno invocando la sicurezza internazionale. La Groenlandia appartiene ai groenlandesi e gli Stati Uniti non devono impossessarsene”.

Perché Trump vuole davvero la Groenlandia

In passato gli Stati Uniti hanno cercato più volte di annettere la Groenlandia, provando ad acquistare l’ex colonia della Danimarca.

Territorio autonomo dal 1953, l’isola più grande del mondo rientra geologicamente e geograficamente tra i territori del Nord America. Motivo per cui gli Usa ne rivendicano la potestà.

Oltre che per la presenza di ricchi giacimenti di materie prime energetiche, minerali preziosi e terre rare, Trump ambisce al controllo dell’isola anche perché rappresenta un territorio strategico per l’influenza sulla Rotta Artica, ancora di più dopo il sempre maggiore scioglimento dei ghiacci che rende più semplice il passaggio delle navi commerciali.

Per la sua posizione strategica tra i porti sovietici in territorio artico e gli Usa, ebbe un ruolo centrale nella Guerra Fredda per monitorare l’uso di missili balistici.

La Groenlandia ospita una base Nato e la Danimarca ha siglato a dicembre 2023 con gli Stati Uniti un accordo per rafforzare la presenza delle forze dell’Alleanza atlantica a difesa dell’isola.