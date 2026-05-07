Trump vuole un accordo con l'Iran per superare la crisi energetica, ma il vero impatto arriverà in estate

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La crisi energetica legata alla guerra di Israele e Usa contro l’Iran deve ancora sprigionare i suoi effetti peggiori in Europa. Mentre in Asia, molto più dipendente delle forniture di idrocarburi transitanti dallo Stretto di Hormuz, le conseguenze sono state molto violente, si stima che in Occidente per ora abbiamo sofferto soltanto una parte delle ricadute petrolifere su carburanti, trasporti e prezzi generali. Donald Trump ha annunciato “negoziati possibili” con l’Iran dopo aver provato la via della guerra totale per tentare di risolvere la paralisi dei flussi energetici. Puntando a colpire Teheran in altro modo.

Il cambio di postura di Trump, dalla guerra ai negoziati

Sovraesposti su troppi fronti, affaticati da crisi interne e incerti sulla gestione del dossier euro-russo, gli Stati Uniti provano a stemperare il coinvolgimento in Medio Oriente dopo aver fallito la guerra lampo contro l’Iran.

Gli attacchi continui e l’incapacità di trattenere Israele dai suoi propositi egemonici hanno determinato non solo la sopravvivenza del regime sciita, ma anche l’avvicendamento al potere di una classe dirigente più estremista nel voler resistere a oltranza all’offensiva occidentale.

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Da qui la decisione, annunciata da Donald Trump, di sospendere azioni ostili come il Project Freedom o i raid a tappeto sul territorio persiano. Puntando sui negoziati.

Le trattative sono però destinate a fallire ancora una volta per l’incompatibilità degli interessi strategici dei contendenti. Washington non vuole che l’Iran si doti della bomba atomica e di un potente scudo missilistico e, più in generale, che non diventi egemone in almeno parte del Medio Oriente.

L’Iran, da parte sua, desidera esattamente il contrario. Non può in alcun modo accettare lo stop totale della corsa nucleare né lo smantellamento della sua capacità balistica, figurarsi la rinuncia a una sfera d’influenza nella regione che comunque è stata fortemente indebolita da Israele dal 2023 a oggi.

La strategia Usa sul petrolio iraniano

Mentre attendono la risposta di Teheran sulla nuova proposta di tregua, gli Usa portano avanti parallelamente una tattica di guerra energetica basata sul cosiddetto “tank top”.

L’obiettivo è colpire il settore petrolifero iraniano, vitale per la sopravvivenza economica della Repubblica Islamica, non più attraverso i bombardamenti o le sanzioni. Ma attraverso il blocco prolungato dei porti, d’altronde confermato da Trump nonostante lo stop del Project Freedom.

L’occlusione dei flussi persiani verso i clienti aumenta infatti lo stoccaggio in barili e serbatoi del greggio, che a un certo punto raggiungerà la capacità massima. Risultato auspicato: la paralisi dei pozzi petroliferi dell’Iran.

Teheran, ovviamente, non rimane a guardare e adotta la classica tattica di resistenza a oltranza basandosi su tre fattori principali: resilienza industriale, rotte alternative e contrattacco militare. Da qui gli attacchi nei confronti di navi occidentali e l’aggiramento di blocco e sanzioni per petroliere “amiche” come quelle cinesi.

Perché benzina e carburanti in Italia continueranno ad aumentare

Ma veniamo ora a ciò che interessa direttamente noi italiani ed europei. Anche se le quotazioni del petrolio hanno registrato segnali positivi grazie alle notizie sul possibile accordo Usa-Iran, le previsioni a breve-medio termine non sono delle più rosee.

In assenza di paracadute e misure statali, gli effetti della crisi di Hormuz proseguiranno anche più gravi nei prossimi mesi, impattando su spostamenti e vacanze estive.

Il motivo è squisitamente industriale: il prezzo di benzina e diesel alla pompa non segue in tempo reale l’andamento del greggio. Tra acquisto del petrolio, raffinazione, trasporto, stoccaggio e distribuzione possono passare diverse settimane, fino a due-tre mesi a seconda dei contratti e delle scorte.

Secondo operatori e analisti del settore energetico, il sistema lavora spesso su approvvigionamenti già acquistati in precedenza, con effetti ritardati sui listini. Tradotto: i picchi e l’escalation bellica di marzo e aprile potrebbero scaricarsi sui consumatori tra giugno e luglio.

Il vero rischio è d’estate: voli, trasporti e inflazione

L’estate potrebbe essere dunque il momento in cui i rincari energetici si trasformeranno in aumenti diffusi. Non solo benzina e diesel, ma anche voli, trasporti e logistica. E, ovviamente, prezzi alimentari e di beni di consumo.

Il carburante aereo, in particolare, segue dinamiche di copertura finanziaria e acquisto anticipato che ritardano gli effetti dei prezzi del greggio. Questo significa che, anche con un accordo politico, il costo delle vacanze potrebbe restare alto o aumentare ulteriormente.