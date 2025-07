Tsunami alle Hawaii dopo il terremoto in Russia al largo della Kamchatka, voli cancellati: "Agire subito"

Il Centro di allerta tsunami del Pacifico inizialmente ha lanciato l’allerta, spiegando che le onde provocate dal terremoto di magnitudo 8,8 in Kamchatka hanno raggiunto le isole delle Hawaii. Ha avvertito la popolazione che il pericolo sarebbe potuto persistere nel corso della giornata, sottolineando quanto fosse “necessario agire con urgenza per proteggere vite umane e proprietà”. Dopo alcune ore, però, l’allarme è stato declassato ad avviso: i residenti sono potuti rientrare nelle loro case. Un avviso prevede la possibilità di forti onde, piccole inondazioni e forti correnti, ma non un violento tsunami.

Voli cancellati alle Hawaii e fuga dalla spiaggia

I bagnanti in spiaggia alle Hawaii sono stati avvisati in anticipo di mettersi al riparo e hanno lasciato le zone vicine alla costa.

Il governatore Josh Green ha dichiarato che, sebbene gli aeroporti delle Hawaii non siano stati colpiti dalle onde, “tutti i voli in arrivo e in partenza da Maui sono stati cancellati per la notte”, aggiungendo che circa 200 persone si erano rifugiate nel terminal.

Gente in attesa in aeroporto alle Hawaii per i voli cancellati causa tsunami

Non si sono verificate interruzioni di corrente nello Stato e non sono stati segnalati danni.

Il governatore ha avvertito però che “abbiamo visto diverse volte un significativo ritiro dell’acqua a Haleiwa, e sono state misurate due onde provenienti dall’atollo di Midway” perciò permane preoccupazione per quanto potrà accadere nel corso della giornata.

L’allarme su possibili tsunami

Come riporta la Cnn, Yong Wei, ricercatore senior presso l’Università di Washington e il Pacific Marine Environmental Laboratory del NOAA ha avvisato che la costa settentrionale delle Hawaii potrebbe subire delle inondazioni a causa dell’arrivo di onde di tsunami conseguenti al terremoto al largo della Kamchatka.

Wei ha raccomandato di prestare attenzione e di stare lontano dalla spiaggia, spiegando che le onde di tsunami sono significativamente diverse dalle tipiche onde oceaniche.

“Viaggiano a circa 700 chilometri (435 miglia) all’ora, come un aereo a reazione”, ha detto.

Una volta che l’onda di tsunami raggiunge acque poco profonde, l’energia viene rilasciata all’altezza dell’onda, il che può causare gravi danni lungo la costa, ha affermato Wei.

Le evacuazioni alle Hawaii

La famosa conduttrice americana Oprah Winfrey ha aperto la sua strada privata a Maui per aiutare i residenti ad evacuare.

“Non appena abbiamo ricevuto l’allerta tsunami, abbiamo contattato le forze dell’ordine locali e la FEMA per garantire che la strada venisse riaperta”, ha dichiarato il suo portavoce alla Cnn.

Un’onda alta oltre un metro e mezzo è stata segnalata a Kahului, sulla costa centro-settentrionale di Maui, e l’allerta tsunami è ancora in vigore per tutte le Hawaii.

L’allerta tsunami è stato esteso lungo l’arcipelago delle Aleutine e la penisola dell’Alaska, dall’isola di Attu alla baia di Chignik, dove non si prevede che le onde di tsunami superino i 45 cm.

Le autorità hanno esortato i residenti a rimanere a casa, non mettersi in strada e a evitare di chiamare il 911, a meno che non sia necessario per mantenere aperte le linee telefoniche per le emergenze.

“Prevediamo che ci vorranno almeno due o tre ore prima di poter dire ‘tutto a posto’. Per ora, però, tutto bene”, ha affermato il governatore Green.

Chiusi e porti e Marina Militare attiva per le evacuazioni

Il Capitano della Guardia Costiera Nicholas Worst ha aggiunto che sono stati chiusi tutti i porti commerciali e sono state predisposte navi e aerei che saranno pronti a intervenire non appena l’impatto dello tsunami sarà completo.

La Marina Militare statunitense ha messo in sicurezza le navi nei porti delle Hawaii e ha ordinato l’evacuazione di litorali e spiagge.

L’esercito ha anche aperto un varco sulla costa occidentale di Waianae a Oahu per facilitare le operazioni di evacuazione, ha dichiarato Lydia Robertson, portavoce della Regione Hawaii della Marina.

La Marina sta inoltre lavorando per garantire che le informazioni provenienti dal Pacific Tsunami Warning Center e dal NOAA, che si trovano sulla base, raggiungano il pubblico.

“La nostra massima priorità è la sicurezza, mentre valutiamo e ci prepariamo a potenziali cambiamenti delle condizioni”, ha affermato Robertson.

Allarme ridimensionato, la gente può tornare a casa

Alcune ore dopo l’allerta, l’allarme tsunami è stato declassato ad avviso: Il “peggio è passato”, ha detto il direttore del Centro di allerta Tsunami del Pacifico, Chip McCreery, citato da Cnn.

Il direttore dell’Agenzia per la gestione delle emergenze delle Hawaii, Stephen Logan, ha affermato che le persone evacuate possono tornare nelle loro case.

Logan ha anche consigliato agli automobilisti di mantenere una velocità contenuta a causa delle inondazioni in alcune aree.

Un “avviso” prevede la possibilità di forti onde, piccole inondazioni e forti correnti, ma non un violento tsunami.