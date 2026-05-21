Tubercolosi a Trieste, Bassetti spiega i 30 casi al liceo Carducci in 5 mesi: "Sono solo positivi, è latente"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’infettivologo Matteo Bassetti è intervenuto pubblicamente per fare chiarezza sui 30 casi di tubercolosi al liceo Carducci Dante di Trieste in 5 mesi. I ragazzi non sono ammalati, non hanno sintomi e non sono contagiosi. “Hanno semplicemente la positività, si chiama tubercolosi latente” ha spiegato l’esperto.

I casi di tubercolosi nel liceo di Trieste

A Trieste trenta studenti della sede di via Corsi del liceo Carducci Dante sono risultati positivi alla tubercolosi.

La notizia, riportata da Il Piccolo, è stata confermata dal direttore generale dell’Asugi Antonio Poggiana: “I ragazzi positivi sono asintomatici e non sono ammalati, ma hanno una infezione tubercolare latente. La situazione è assolutamente sotto controllo e non c’è alcun allarmismo”. Anche la dirigente scolastica del Dante Carducci, Milena Testa, ha confermato che la situazione è pienamente sotto controllo, aggiungendo di essere in stretto contatto con l’Asugi.

Tutto sarebbe iniziato a dicembre, quando una studentessa minorenne (che adesso sta bene) ha accusato sintomi. Era effettivamente ammalata.

I test sull’intera classe di appartenenza hanno poi riscontrato altri due compagni positivi e con lievi sintomi, ritenuti “poco chiari”. A quel punto gli accertamenti si sono allargati.

Solo la metà degli studenti della struttura (circa un centinaio di giovani) si è sottoposta alle analisi. Adesso prenderà il via un’attività di comunicazione per sensibilizzare i genitori, affinché tutti gli studenti aderiscano al test.

ANSA

Le parole di Bassetti sui casi di tubercolosi a Trieste

Matteo Bassetti, a Mattino Cinque, ha spiegato sui casi di tubercolosi emersi a Trieste: “Questi ragazzi hanno semplicemente la positività. Sono venuti a contatto col germe della tubercolosi, che si addormenta e non dà nessun tipo di problema. Si chiama tubercolosi latente”.

L’infettivologo ha poi aggiunto: “Si fa una profilassi antibiotica per un paio di mesi per far sì che i batteri muoiano e far sì che non diano problemi quando si diventa anziani e le difese immunitarie scendono”.

Ancora Bassetti: “Non sono contagiosi, non hanno la malattia, non hanno assolutamente niente. Stiano tranquilli, non si contagia assolutamente nessuno“.

La situazione tubercolosi in Italia

Matteo Bassetti ha anche fatto il punto della situazione sulla tubercolosi in Italia: “Non dobbiamo dire che sta tornando, nella realtà la tubercolosi non è mai andata via. È una malattia che continua a essere presente, da sempre, nel nostro Paese, equamente suddivisa tra cittadini italiani e stranieri”.

L’infettivologo ha spiegato ancora: “Non è assolutamente vero che è tornata con i migranti, è un’assoluta balla raccontata da qualcuno per fare discriminazioni che non devono essere fatte”. E ancora: “Dobbiamo continuare a vigilare, ma non c’è alcun aumento e non c’è alcun allarme”.

Cos’è la tubercolosi, come si trasmette e i sintomi

La tubercolosi, come spiegato dall’Istituto Superiore di Sanità, è una malattia infettiva contagiosa provocata da un batterio, il Mycobacterium tuberculosis, chiamato comunemente bacillo di Koch.

In genere, essa interessa i polmoni (tubercolosi polmonare) ma possono essere coinvolti anche altri organi e apparati (tubercolosi extrapolmonare).

La malattia è prevenibile e curabile, ma se non viene trattata in modo appropriato può anche portare al decesso.

Si trasmette per via aerea, tramite particelle infettanti diffuse nell’aria da una persona contagiosa quando tossisce, starnutisce, parla o canta. Non tutte le forme di tubercolosi sono, però, contagiose: in genere la contagiosità riguarda soprattutto le forme polmonari/laringee.

Non tutte le persone infettate sviluppano la malattia. In molti casi, il sistema immunitario contiene l’infezione e i batteri restano in uno stato di quiescenza. Si parla di infezione tubercolare latente (ITL). In questi casi, le persone non hanno sintomi e non sono contagiose.

I segni e sintomi della tubercolosi polmonare possono includere tosse persistente, febbre, sudorazioni notturne, perdita di peso, stanchezza, dolore toracico e talvolta presenza di sangue nell’espettorato.

Nelle forme extrapolmonari i sintomi dipendono dalla sede coinvolta (reni, cervello, colonna vertebrale e cute).