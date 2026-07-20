Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 10 persone sanzionate e 2 natanti multati il bilancio di un servizio interforze predisposto per contrastare i tuffi vietati dal Ponte di Riva di Castello a Nesso (Como). L’intervento è stato effettuato ieri pomeriggio, quando numerosi giovani e turisti sono stati identificati e sanzionati per aver violato l’ordinanza comunale che vieta tuffi, salti e lanci in acqua dal ponte e dalle sue pertinenze.

Controlli interforze per la sicurezza pubblica

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le forze dell’ordine hanno predisposto un servizio mirato a seguito dell’ordinanza che vieta temporaneamente i tuffi dal Ponte di Riva di Castello e dalle strutture adiacenti. La decisione è stata presa in risposta alla presenza di numerosi giovani e turisti che, nonostante il divieto, hanno continuato a effettuare tuffi, salti e lanci in acqua, arrivando persino a lanciarsi dai tetti delle abitazioni private della zona.

Il servizio ha visto la partecipazione coordinata di diversi corpi: la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Squadra Acque Interne della Questura di Como, il R.O.A.N. della Guardia di Finanza, un equipaggio del Reparto Operativo dei Laghi di Milano e la Polizia Locale di Nesso. Questi equipaggi hanno effettuato numerosi controlli sul posto, identificando i trasgressori e procedendo con le sanzioni amministrative previste dall’ordinanza.

Sanzioni per violazione dell’ordinanza e pericolosità del fenomeno

Nel corso dell’operazione sono state identificate e sanzionate 10 persone per la violazione del divieto di tuffi dal ponte. Inoltre, 2 natanti sono stati multati per non aver rispettato la distanza minima di sicurezza dalla costa, come previsto dalle normative vigenti. Le autorità hanno sottolineato la pericolosità del fenomeno dei tuffi dal ponte, che mette a rischio l’incolumità sia dei partecipanti sia di chi si trova nelle vicinanze.

Proseguiranno i controlli nella zona

Le forze dell’ordine hanno annunciato che i controlli nella zona proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di regolarizzare la situazione e prevenire ulteriori violazioni. L’attenzione resta alta per garantire la sicurezza pubblica e scoraggiare comportamenti pericolosi che potrebbero avere gravi conseguenze.

Il contesto: un fenomeno diffuso e rischioso

Il fenomeno dei tuffi dal Ponte di Riva di Castello ha attirato negli ultimi tempi numerosi giovani e turisti, trasformando l’area in un punto di ritrovo per chi cerca emozioni forti. Tuttavia, la pratica è stata giudicata pericolosa dalle autorità locali, che hanno emesso l’ordinanza di divieto per tutelare la sicurezza di tutti. Nonostante ciò, molti hanno continuato a sfidare il divieto, rendendo necessari interventi mirati come quello di ieri.

Polizia