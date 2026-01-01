Tuffo di Capodanno per il generale Vannacci che snobba Mattarella: “Il discorso? Ero a cena con amici”

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Capodanno di divertimento e solidarietà per il generale Roberto Vannacci che ha approfittato della festività per fare un tuffo nel mare di Viareggio (Lucca), insieme a centinaia di persone. L’europarlamentare e vicesegretario della Lega ha qui spiegato di non aver seguito il discorso del presidente Sergio Mattarella perché era con amici e che lo vedrà magari in differita.

Tuffo di Capodanno per il generale Vannacci

È diventata una tradizione per il generale Roberto Vannacci quella di fare il classico tuffo di Capodanno sulle spiagge di Viareggio, città in provincia di Lucca in cui vive. Qui il politico, insieme a 769 persone, ha stabilito un nuovo record per l’evento.

Ai cronisti lì presenti l’europarlamentare ha confessato di non aver seguito il discorso del Presidente della Repubblica.

ANSA

I partecipanti al tuffo di Capodanno

Niente discorso di Mattarella

“Non ho seguito il discorso del Presidente Mattarella, ero con amici. Non è che mi metta a guardare il discorso del Presidente quando siamo con amici e chiudiamo un anno. Ci sarà modo poi eventualmente di vederlo in differita, non penso che si perda nell’etere“, ha detto il generale Vannacci.

Il vicesegretario della Lega era tra le 769 persone che hanno stabilito un nuovo record di partecipazione al tuffo di Capodanno. “Polemiche? Io non ne faccio, le fanno gli altri, lasciamole fare agli altri, sono sempre venuto qui e l’unica volta che non ci sono venuto è quando ero in zona di operazioni. Questa è un’iniziativa di carità i cui proventi vanno a chi è meno fortunato di noi. Io ci vengo sempre al tuffo. È un bel modo per iniziare l’anno nuovo, buoni propositi, un po’ di coraggio, un po’ di fresco, goliardia, il tempo ci ha assistito”, ha detto.

Negli scorsi giorni la sua partecipazione al tuffo – presentata con un manifesto in cui campeggiava una sua foto elaborata dall’intelligenza artificiale – era stata criticata dai promotori, che temevano la strumentalizzazione politica di un’iniziativa di beneficenza.

Le parole su Giorgetti

Come detto, il tuffo ha un significato anche di solidarietà. Il ricavato della giornata sarà, infatti, devoluto in beneficenza alla Croce Verde. L’edizione 2025 poi ha battuto tutti i record: nonostante una rigida temperatura di 7 gradi, erano ben 769 i partecipanti, molti di più del precedente di Capodanno 2025 quando si erano fermati a 714.

Habitué del tuffo di Capodanno – vi partecipa da una decina d’anni – il generale Roberto Vannacci ha parlato prima di buttarsi nelle acque toscane ed è tornato anche sui temi più attuali della politica nostrana.

“Io il decreto per gli aiuti militari all’Ucraina non lo voto. A Bruxelles non ho mai votato a favore di questi interventi”, ha ribadito. E, sulla recente polemica con il ministro Giorgetti, ha aggiunto: “Mica ho detto a Giorgetti di non votarlo. Io di sicuro non lo voto”.