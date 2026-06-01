Tumore al pancreas, la nuova cura con compresse di daraxonrasib dà speranza: come funziona la molecola

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Lo studio clinico presentato all’Asco 2026 segna una svolta storica nel contrasto al tumore al pancreas tramite l’impiego di daraxonrasib. Una terapia in compresse promette di ridefinire gli standard di cura internazionali, offrendo una reale speranza di sopravvivenza e una migliore qualità della vita ai pazienti colpiti da questa grave patologia.

Lo studio Rasolute e la svolta sul tumore al pancreas

Il tumore del pancreas rappresenta ancora oggi una delle neoplasie più aggressive e difficili da curare, registrando ogni anno circa 15mila decessi solo in Italia.

Al congresso della Società americana di oncologia clinica (Asco 2026), i risultati dello studio clinico internazionale di Fase 3 denominato “Rasolute 302” hanno suscitato enorme entusiasmo, culminando in una standing ovation da parte degli specialisti. La complessa sperimentazione ha coinvolto 500 pazienti affetti da adenocarcinoma pancreatico metastatico già sottoposti a precedenti terapie.

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I dati indicano che la somministrazione quotidiana della terapia orale basata su daraxonrasib ha quasi raddoppiato la sopravvivenza media globale rispetto alla classica chemioterapia standard, portandola da 6,7 a ben 13,2 mesi, riducendo al contempo gli effetti collaterali gravi.

Come agisce daraxonrasib

L’estrema efficacia terapeutica della molecola risiede nella sua spiccata capacità di colpire in modo mirato i meccanismi biologici della patologia.

In oltre il 90% dei casi, questa aggressiva neoplasia è guidata dalla mutazione del gene Kras, che nella sua forma alterata favorisce la proliferazione incontrollata delle cellule maligne. Il nuovo farmaco agisce come un potente inibitore in grado di bloccare l’azione di questo gene mutato, dimostrandosi però efficace anche nei pazienti privi di tale alterazione genetica.

La professoressa Rachna Shroff ha commentato: “Stiamo osservando livelli di sopravvivenza ed efficacia senza precedenti nel trattamento di seconda linea. La ‘rivoluzione’ legata a questa mutazione è ormai realtà e questo studio ne costituisce la prova: colpire il gene Kras nel cancro del pancreas è fattibile ed efficace“.

Il futuro della cura del tumore al pancreas

La portata di questa innovazione scientifica apre scenari totalmente inediti per il futuro della medicina oncologica globale. Negli Stati Uniti il trattamento è già parzialmente accessibile attraverso il programma nazionale di Expanded Access, in attesa del via libera definitivo della FDA, mentre si attende l’avvio delle procedure regolatorie da parte di Ema e Aifa per l’Europa e l’Italia.

Spiegando il valore della ricerca, il professor Brian Wolpin ha dichiarato: “Sono poche le terapie disponibili per i pazienti affetti da cancro del pancreas metastatico precedentemente trattato; tali terapie presentano un’efficacia modesta e una tossicità sostanziale”.

“Lo studio Rasolute 302 è stato concepito per valutare un trattamento di seconda linea – ha poi concluso il professore – con l’obiettivo di definire un nuovo standard di cura per questi pazienti che risulti più efficace e comporti minori effetti collaterali rispetto alle chemioterapie ora disponibili”.