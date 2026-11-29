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Max Parisi, speaker di Radio Monte Carlo, assume da due mesi e mezzo il daraxonrasib, il farmaco contro il tumore al pancreas metastatico che in Italia non è ancora disponibile e che ha acquistato in Arizona. Lo ha raccontato domenica 29 novembre a Che tempo che fa, rispondendo alle domande di Fabio Fazio. “Senza il farmaco non sarei qui”, ha detto, spiegando che ogni confezione, che dura un mese, costa la cifra monstre di 38mila euro.

Max Parisi e il daraxonrasib: la cura iniziata in Arizona

Max Parisi convive con il tumore dal 2024, così insieme alla famiglia si sono attivati e a settembre è volato in Arizona per cominciare la terapia. Oggi dice di stare “molto meglio” e di essere tornato, dopo due mesi e mezzo di cura, alle condizioni di giugno. Lunedì 23 novembre è tornato anche a fare il suo lavoro, in onda a Radio Monte Carlo.

Ha aggiunto che c’è chi arriva a pagare la confezione 60-70mila euro. Per i controlli deve ancora andare negli Stati Uniti e cercherà di ridurre le visite, nella speranza di potersi curare in Italia.

I risultati dello studio RASolute 302 ricordati da Roberto Burioni

In studio c’era anche Roberto Burioni, professore di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, che ha parlato dello studio di fase 3 RASolute 302, presentato a fine maggio al congresso dell’Asco a Chicago.

L’esperimento ha coinvolto 500 pazienti con adenocarcinoma del pancreas metastatico già trattati, divisi tra chi ha ricevuto la chemioterapia e chi il nuovo farmaco. A un anno dal tratamentoera vivo il 53% dei pazienti trattati con daraxonrasib, contro il 17% di quelli in chemioterapia.

Daraxonrasib in Italia: la proposta dell’Aifa e le Regioni che si muovono da sole

La Commissione europea ha autorizzato il daraxonrasib il 16 novembre, un mese dopo il parere favorevole dell’Ema, per gli adulti con adenocarcinoma pancreatico metastatico già sottoposti ad almeno una terapia sistemica. In Italia il farmaco non è ancora rimborsato dal Servizio sanitario nazionale.

Burioni ha spiegato che l’iter prevede trattative tra gli Stati e la casa produttrice, che possono durare anche un anno, e che “i pazienti non hanno questo tempo a disposizione”. In Italia, secondo il professore, i pazienti sono 4mila e diverse Regioni hanno preso iniziative singole. Parisi ha parlato di “fallimento di un sistema”, ricordando che del farmaco si parla da maggio e che non esiste un censimento dei pazienti.

La Lombardia ha autorizzato l’importazione dagli Stati Uniti per una paziente della provincia di Lecco e il Lazio ha annunciato valutazioni delle richieste in sette giorni. L’Aifa, con un comunicato del 26 novembre, ha avvertito che gli acquisti avviati a livello territoriale rischiano di avere ripercussioni sfavorevoli sulla trattativa che deve arrivare a un prezzo sostenibile per il Servizio sanitario nazionale. Nello stesso comunicato l’Agenzia ha reso noto di aver inviato alla Revolution Medicines una proposta formale per un percorso di accesso precoce ai sensi della legge 648 del 1996 e di attendere la risposta dell’azienda, senza indicare scadenze.