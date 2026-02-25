Tumore al pancreas, speranze sul nuovo studio mentre Aifa rimborsa olaparib ai pazienti con mutazione BRCA1/2

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nel trattamento dell’adenocarcinoma duttale del pancreas, una delle forme più aggressive di tumore, la ricerca sta lavorando su più direzioni: migliorare l’efficacia della chemioterapia prima dell’intervento e ampliare l’accesso a terapie mirate dopo la chemio, quando la malattia è metastatica. Il trial CASSANDRA, uno studio di fase 3 coordinato dall’IRCCS Ospedale San Raffaele con la partecipazione del Policlinico di Sant’Orsola, ha messo a confronto due schemi di trattamento nei pazienti candidabili alla chirurgia. Emerge un miglioramento della sopravvivenza libera da eventi, cioè senza recidive. C’è, inoltre, la decisione dell’Aifa sulla rimborsabilità di olaparib, un farmaco a bersaglio molecolare indicato in un gruppo specifico di pazienti con mutazione BRCA1/2.

Perché lo studio Cassandra è importante per il tumore al pancreas

Lo studio CASSANDRA ha confrontato lo schema mFOLFIRINOX, considerato fino ad oggi un riferimento per i pazienti operabili, con PAXG, un regime a quattro farmaci ideato al San Raffaele dal team del professor Michele Reni.

Tra i dati evidenziati, lo studio segnala un miglioramento della sopravvivenza libera da eventi, cioè il tempo in cui non si registrano recidive, progressioni o perdita della possibilità di intervento.

ANSA

Come riporta lo studio pubblicato da The Lancet “i pazienti trattati con lo schema PAXG hanno mostrato una resistenza alla malattia di 16 mesi”, mentre con la terapia standard si parla di “10 mesi scarsi”.

Un altro punto riguarda l’efficacia pre-operatoria: il trattamento con PAXG, secondo la ricostruzione, sarebbe risultato più efficace nel preparare i pazienti alla chirurgia, riducendo il rischio che il tumore diventi inoperabile durante l’attesa.

Perché è difficile guarire dal tumore al pancreas

Sono due elementi gli che rendono il tumore al pancreas particolarmente complesso.

Il primo è la presenza dello “stroma”, una barriera di tessuto fibroso molto denso che circonda la massa tumorale.

Questa “corazza” può comprimere i vasi sanguigni vicini e rendere più difficile l’ingresso dei farmaci chemioterapici nel tumore.

Il secondo elemento riguarda i sintomi iniziali, spesso poco specifici: dolore alla schiena, digestione lenta o disturbi facilmente confondibili con condizioni meno gravi.

La conseguenza è che, in molti casi, la diagnosi arriva quando la malattia ha già iniziato a diffondersi e l’intervento chirurgico diventa più complesso o non praticabile.

Olaparib, cosa cambia con la rimborsabilità dell’Aifa

Accanto agli studi sulla chemioterapia, Il Giornale segnala una novità sul fronte delle terapie mirate.

Olaparib, farmaco della classe dei PARP-inibitori utilizzato come trattamento di mantenimento dopo la chemioterapia per i pazienti con adenocarcinoma metastatico del pancreas e mutazioni germinali di BRCA1/2, in assenza di progressione di malattia dopo almeno 16 settimane di trattamento con platino e chemioterapia, diventa rimborsabile.

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha motivato la scelta anche per i dati emersi nella pratica clinica e da evidenze già note in ambito registrativo.

“Nei pazienti che hanno ricevuto olaparib in qualsiasi linea di trattamento, inclusa la terapia di mantenimento in assenza di progressione dopo chemioterapia, come nello studio POLO, è stato dimostrato il maggior vantaggio di sopravvivenza globale, con una riduzione del rischio di morte del 43%”, queste le parole del professore Michele Milella.

Nel percorso di cura, la terapia di mantenimento è la fase successiva alla chemioterapia: l’obiettivo è proseguire il controllo della malattia quando si è ottenuta una stabilità.

La novità della rimborsabilità implica che, per i pazienti che rientrano nei criteri, il farmaco può entrare nel percorso terapeutico con copertura da parte del Servizio sanitario, secondo le modalità previste dalle indicazioni autorizzate.