Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È stato denunciato un cittadino tunisino per false attestazioni sull’identità personale e truffa aggravata ai danni dello Stato, dopo aver dichiarato una falsa età per accedere ai benefici riservati ai minori stranieri non accompagnati. L’uomo, giunto in Italia circa tre anni fa, avrebbe fornito generalità non veritiere sia a Genova che a Rimini, come emerso dagli accertamenti della Polizia di Stato.

Il percorso del cittadino tunisino

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando il cittadino tunisino si è presentato agli sportelli dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini per richiedere la Protezione Internazionale. Durante le verifiche, gli agenti hanno scoperto che il giovane aveva già fatto ingresso in Italia circa tre anni prima, sbarcando a Genova e dichiarando di essere minorenne, pur essendo consapevole della propria maggiore età.

Dopo il suo arrivo a Genova, il cittadino tunisino era stato inserito in una comunità di accoglienza per minori stranieri non accompagnati in Liguria. Successivamente, si era allontanato dalla struttura e aveva raggiunto Rimini, dove si è nuovamente presentato presso la Questura, dichiarando ancora una volta di essere minorenne e fornendo false generalità. Anche in questa occasione, era stato collocato in una struttura di accoglienza per minori, dove è rimasto per circa un anno e mezzo.

Le indagini della Polizia di Stato

Gli accertamenti svolti dall’Ufficio Immigrazione hanno permesso di ricostruire in modo dettagliato il percorso del cittadino tunisino dal suo ingresso in Italia fino al mese di aprile scorso. Le indagini hanno consentito di accertare la reale identità dell’uomo e la sua maggiore età, smentendo così le dichiarazioni rese in precedenza agli uffici competenti.

Le accuse e le conseguenze

Al termine delle verifiche, il cittadino tunisino è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per false attestazioni sull’identità personale e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe beneficiato di servizi di accoglienza per minori stranieri non accompagnati per un valore complessivo di circa 50.000 euro, cifra sostenuta dallo Stato per coprire le spese relative al suo soggiorno nelle strutture dedicate.

IPA