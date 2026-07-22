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Due arresti domiciliari, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Salerno, che ha portato all’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di due giovani residenti a Napoli, accusati di truffa aggravata ai danni di una donna anziana. I fatti sono avvenuti nel mese di aprile a Pontecagnano, dove la vittima, un’ottantaseienne, è stata raggirata con la scusa di un presunto debito del figlio.

Le indagini e l’operazione della Squadra Mobile a Pontecagnano

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la mattina odierna ha visto la Squadra Mobile di Salerno eseguire un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due soggetti, rispettivamente di 22 anni e 23 anni, entrambi residenti a Napoli.

Il provvedimento, emesso dal GIP presso il Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica, è stato adottato a seguito delle indagini che hanno ricostruito la dinamica della truffa aggravata.

La ricostruzione dei fatti: la truffa ai danni dell’anziana

Gli investigatori hanno accertato che, nel mese di aprile scorso, nel Comune di Pontecagnano, i due indagati avrebbero messo in atto una truffa ai danni di una donna di 86 anni.

Uno dei due si sarebbe spacciato per il nipote della vittima, raccontandole di una grave situazione economica in cui versava il figlio, a causa di un consistente debito nei confronti dell’Erario. La donna, preoccupata per la sorte del figlio, è stata indotta a consegnare monili e denaro contante a un complice, che si è presentato alla sua abitazione fingendosi un carabiniere in borghese.

Il bottino: preziosi e denaro per oltre 40.000 euro

La truffa ha fruttato ai malviventi preziosi per un valore di circa 40.000 euro e la somma di 260 euro in contanti. La vittima, ingannata dalla messinscena, ha consegnato spontaneamente i beni, convinta di aiutare il proprio figlio a saldare il presunto debito.

Solo successivamente, resasi conto dell’inganno, ha sporto denuncia, dando così il via alle indagini che hanno portato all’identificazione e all’arresto dei responsabili.

Le accuse e la presunzione di innocenza

Il provvedimento cautelare è stato emesso sulla base degli elementi raccolti durante la fase delle indagini preliminari. Fino all’eventuale giudizio definitivo, per i due indagati vige la presunzione di innocenza.

Le accuse di truffa aggravata saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle successive fasi del procedimento.

Il contesto: truffe agli anziani e attenzione delle forze dell’ordine

Il caso di Pontecagnano si inserisce in un fenomeno purtroppo diffuso, quello delle truffe ai danni di persone anziane, spesso colpite facendo leva sui sentimenti familiari e sulla paura per la sorte dei propri cari.

Le forze dell’ordine raccomandano massima attenzione e invitano a segnalare tempestivamente episodi sospetti.

Le città coinvolte nell’indagine

L’operazione ha visto coinvolte le città di Salerno, sede della Squadra Mobile e del Tribunale che ha emesso il provvedimento, e Napoli, città di residenza dei due giovani arrestati. I fatti si sono svolti a Pontecagnano, dove la vittima ha subito la truffa.

IPA