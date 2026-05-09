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Tre cittadini marocchini sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti e denunciati per porto abusivo d’armi a seguito di un blitz condotto dalla Polizia di Stato nelle aree boschive di Turate, nel pomeriggio di ieri. L’operazione, organizzata dalla Squadra Mobile di Como, ha portato al sequestro di droga, denaro contante e di un machete.

Il blitz della Squadra Mobile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata avviata alle 14.00 di ieri dalla 4^ sezione della Squadra Mobile di Como. Gli agenti hanno pianificato un intervento mirato per contrastare il traffico di stupefacenti nelle zone boschive, concentrandosi in particolare sull’area di Turate (CO). L’attività investigativa ha permesso di monitorare attentamente i movimenti di tre uomini di origine marocchina, tutti irregolari sul territorio nazionale e senza fissa dimora.

Le modalità dell’attività illecita

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i tre marocchini avevano ruoli ben definiti all’interno dell’organizzazione: il 29enne si occupava delle comunicazioni telefoniche con i clienti e della preparazione delle dosi di droga, il 30enne era incaricato delle consegne in strada, mentre il 38enne svolgeva la funzione di sentinella, vigilando sull’eventuale arrivo delle forze dell’ordine o di altre minacce. Durante l’attività, i tre avevano a disposizione un machete, pronto all’uso, a testimonianza della pericolosità della situazione.

L’intervento e l’arresto

Raccolti tutti gli elementi necessari, gli agenti hanno deciso di intervenire. Alla vista della Polizia, i tre uomini hanno tentato una fuga repentina tra la vegetazione, ma sono stati rapidamente bloccati e arrestati. Nel corso dell’operazione è stato sequestrato anche il machete utilizzato dai sospetti.

Il sequestro di droga e denaro

Durante la perquisizione personale, il 29enne è stato trovato in possesso di 22 grammi di cocaina, 15 grammi di eroina, 19 grammi di hashish e circa 370 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Sono stati inoltre sequestrati materiale per la pesatura delle sostanze e diverse utenze telefoniche, strumenti fondamentali per la gestione delle vendite e dei contatti con i clienti.

I precedenti penali

Al termine delle procedure di identificazione, è emerso che il 38enne aveva già precedenti penali e di polizia per furti, rapine e minacce, mentre gli altri due risultavano incensurati. Questo elemento ha contribuito a delineare il profilo criminale del gruppo, attivo nel traffico di droga e pronto a ricorrere alla violenza per difendere i propri interessi.

Le conseguenze dell’operazione

Al termine delle attività di polizia, i tre uomini sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti e denunciati per porto abusivo d’armi. Il Pubblico Ministero di turno è stato immediatamente informato delle operazioni svolte. I tre cittadini marocchini sono stati associati al carcere di Como, dove resteranno a disposizione dell’autorità giudiziaria per i successivi sviluppi dell’indagine.

IPA