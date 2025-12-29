Turbolenza sul volo Ryanair Birmingham-Tenerife e passeggeri feriti, atterraggio con codice d'emergenza

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Paura e passeggeri feriti per una forte turbolenza in alta quota sul volo Ryanair FR1211 da Birmingham e Tenerife. L’aereo, un Boeing 737 Max, con a bordo 197 sedili, è stato costretto a tornare indietro nel Regno Unito e a eseguire un atterraggio con codice d’emergenza, per consentire al personale medico le cure del caso.

Il tragitto del volo Ryanair da Birmingham a Tenerife

Il volo Ryanair FR1211 è decollato da Birmingham, nel Regno Unito, alle ore 15,05 locali (le 16:05 in Italia) di domenica 28 dicembre con destinazione Tenerife Sud.

Arrivato a quota 37 mila piedi (11.278 metri) e a una distanza di circa 50 chilometri da Brest, in Francia, l’aereo ha iniziato a virare a sinistra per tornare indietro nel Regno Unito, lanciando un allarme con il codice “7700” (emergenza). Il rientro, stando ai dati forniti da Flightradar24, sembra seguire una traiettoria regolare ma poi i piloti hanno avviato una discesa che ha portato il velivolo in una decina di minuti a poco più di tremila metri di quota. Il Boeing 737 Max è atterrato circa 50 minuti dopo.

ANSA

Una portavoce di Ryanair ha confermato che, a causa di una “turbolenza aerea” verificatasi sul volo FR1121 da Birmingham a Tenerife, “a un piccolo numero di passeggeri è stata prestata assistenza medica”.

Cosa è successo sul volo Ryanair da Birmingham a Tenerife

Secondo alcune testimonianze riportate dal Corriere della Sera, nel momento in cui l’aereo ha incontrato la turbolenza era in corso il servizio di cabina e gli assistenti di volo erano intenti a passare con i carrelli nel corridoio.

Le lesioni riportate da alcune persone a bordo a causa della turbolenza sono state definite leggere.

Il commento di Ryanair sulla turbolenza sul volo Birmingham – Tenerife

Una portavoce della compagnia aerea Ryanair ha spiegato via e-mail al Corriere della Sera che “il volo FR1121 è rientrato all’aeroporto di Birmingham poco dopo il decollo a causa di turbolenza aerea“.

La nota prosegue così: “L’aeromobile è atterrato normalmente, dopodiché i passeggeri sono scesi e sono rientrati in terminal, dove a un piccolo numero di loro è stata prestata assistenza medica“.

La compagnia aerea Ryanair ha infine chiarito che “il volo è poi proseguito verso Tenerife alle 21:06 ora locale”.

Cos’è una turbolenza

Una turbolenza, come spiegato dall’Aeronautica Militare, consiste, per quanto riguarda la fluidodinamica, in un “movimento irregolare delle particelle di un fluido, caratterizzato da forti fluttuazioni della velocità che rendono imprevedibili le traiettorie delle stesse particelle”. In meteorologia, si tratta di una “variazione improvvisa della direzione e dell’intensità del vento rispetto all’andamento medio dell’aria”.

Per l’ICAO (International Civil Aviation Organization), una turbolenza è rappresentata da una serie di “scossoni” avvertiti da un aereo quando incontra correnti ascendenti, discendenti o raffiche di vento.